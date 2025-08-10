യുഎഇയിൽ മഴ കൂട്ടാൻ 172 ക്ലൗഡ് സീഡിംഗ് ഫ്ലൈറ്റുകൾ

ദുബായ്: ഈ വർഷം ഇതുവരെ യുഎഇയിൽ മഴ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി 172 ക്ലൗഡ് സീഡിംഗ് ഫ്ലൈറ്റുകൾ നടത്തിയതായി ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം (NCM) അറിയിച്ചു. രാജ്യത്ത് മഴയുടെ അളവ് 10 മുതൽ 25 ശതമാനം വരെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്.
പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും, എഐ അധിഷ്ഠിത സംവിധാനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ക്ലൗഡ് സീഡിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപ്പിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള രാസവസ്തുക്കൾക്ക് പുറമെ, നാനോ മെറ്റീരിയലുകളും ഇലക്ട്രിക് ചാർജുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് മഴ പെയ്യിക്കാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു.
അതേസമയം, യുഎഇയിൽ മഴയുടെ അളവ് കുറയാൻ കാരണം ‘ലാ നിന’ എന്ന കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസമാണെന്ന് ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ലാ നിന കാരണം അറബിക്കടലിന് മുകളിലെ ഉയർന്ന മർദ്ദം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാകുകയും, ഇത് മഴമേഘങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ഇതിനെ മറികടക്കാനാണ് ക്ലൗഡ് സീഡിംഗ് പോലുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
2024-ലെ കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ഈ വർഷം രാജ്യത്ത് മഴ കുറവായിരുന്നു. വരൾച്ച നേരിടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ മഴ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഭൂഗർഭജലം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഈ പദ്ധതി സഹായിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 51.8°C രേഖപ്പെടുത്തിയതോടെ, കഴിഞ്ഞ 9 വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനിലയാണ് യുഎഇയിൽ അനുഭവപ്പെട്ടത്.