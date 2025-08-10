DubaiGulf

യുഎഇയിൽ മഴ കൂട്ടാൻ 172 ക്ലൗഡ് സീഡിംഗ് ഫ്ലൈറ്റുകൾ

Photo of News Desk News Desk Send an email 23 minutes ago
10,577 1 minute read
FacebookWhatsApp

ദുബായ്: ഈ വർഷം ഇതുവരെ യുഎഇയിൽ മഴ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി 172 ക്ലൗഡ് സീഡിംഗ് ഫ്ലൈറ്റുകൾ നടത്തിയതായി ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം (NCM) അറിയിച്ചു. രാജ്യത്ത് മഴയുടെ അളവ് 10 മുതൽ 25 ശതമാനം വരെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും, എഐ അധിഷ്ഠിത സംവിധാനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ക്ലൗഡ് സീഡിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപ്പിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള രാസവസ്തുക്കൾക്ക് പുറമെ, നാനോ മെറ്റീരിയലുകളും ഇലക്ട്രിക് ചാർജുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് മഴ പെയ്യിക്കാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു.

 

അതേസമയം, യുഎഇയിൽ മഴയുടെ അളവ് കുറയാൻ കാരണം ‘ലാ നിന’ എന്ന കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസമാണെന്ന് ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ലാ നിന കാരണം അറബിക്കടലിന് മുകളിലെ ഉയർന്ന മർദ്ദം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാകുകയും, ഇത് മഴമേഘങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ഇതിനെ മറികടക്കാനാണ് ക്ലൗഡ് സീഡിംഗ് പോലുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

2024-ലെ കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ഈ വർഷം രാജ്യത്ത് മഴ കുറവായിരുന്നു. വരൾച്ച നേരിടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ മഴ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഭൂഗർഭജലം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഈ പദ്ധതി സഹായിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 51.8°C രേഖപ്പെടുത്തിയതോടെ, കഴിഞ്ഞ 9 വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനിലയാണ് യുഎഇയിൽ അനുഭവപ്പെട്ടത്.

Tags
Photo of News Desk News Desk Send an email 23 minutes ago
10,577 1 minute read
Photo of News Desk

News Desk

Related Articles

എമിറേറ്റ്സ് വിമാനങ്ങളിൽ ഒക്ടോബർ മുതൽ പവർ ബാങ്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല; പുതിയ നിയമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ

4 hours ago

യുഎഇയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക; നിയമലംഘനത്തിന് 5 ലക്ഷം ദിർഹം വരെ പിഴ

9 hours ago

യുഎഇ: വിൻ അൽ മർജാൻ റിസോർട്ടിൽ 60-ലധികം തൊഴിലവസരങ്ങൾ; ഭക്ഷണപാനീയ പങ്കാളികളുമായി ധാരണയായി

9 hours ago

യുഎഇയിൽ വേനൽക്കാലം അവസാനിക്കുന്നു; താപനില കുറയുമോ?

9 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!