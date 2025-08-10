World

തുർക്കിയിൽ 6.1 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം; നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നു

തുർക്കിയുടെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ പ്രവിശ്യയായ ബാലികേസിറിൽ 6.1 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ശക്തമായ ഭൂചലനം. ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായത്. ഭൂകമ്പത്തിൽ നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നതായി പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തുർക്കിയിലെ ദുരന്ത നിവാരണ ഏജൻസിയായ AFAD (Disaster and Emergency Management Agency) ആണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്.

ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം സിന്ദിർഗി നഗരത്തിനടുത്താണ്. തലസ്ഥാനമായ ഇസ്താംബൂളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 200 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഇത്. ഇസ്താംബൂൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് പല പ്രവിശ്യകളിലും ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. ചില കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നതായും അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ ആളുകൾ കുടുങ്ങിയതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. രക്ഷാപ്രവർത്തകർ സ്ഥലത്തെത്തി തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു.

അതേസമയം, ആളപായം ഉണ്ടായതായി ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. 4.6 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ തുടർചലനങ്ങളും ഉണ്ടായതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങളിൽ ആളുകൾ പ്രവേശിക്കരുതെന്നും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും AFAD മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഭൂകമ്പ സാധ്യത കൂടുതലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് തുർക്കി. 2023-ൽ ഉണ്ടായ 7.8 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനത്തിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു.

 

