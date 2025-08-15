യുഎഇയിൽ തൊഴിൽദാതാക്കളിൽ 94% പേരും പുതിയ ജീവനക്കാരെ തേടുന്നു; ഇന്ത്യക്കാർ, അറബികൾ, ഫിലിപ്പിനോകൾക്ക് മുൻഗണന

ദുബായ്: യുഎഇയിൽ തൊഴിൽ വിപണി സജീവമാകുന്നു. തൊഴിൽദാതാക്കളിൽ 94% പേരും പുതിയ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നതായി സർവേ ഫലങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ അറബ്, ഇന്ത്യൻ, ഫിലിപ്പിനോ പൗരന്മാർക്കാണ് തൊഴിൽദാതാക്കൾ കൂടുതൽ മുൻഗണന നൽകുന്നത്.
റാൻസ്റ്റാഡിന്റെ ‘എംപ്ലോയർ ബ്രാൻഡ് റിസർച്ച് 2025’ എന്ന സർവേയിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തലുകളുള്ളത്. യുഎഇയിലെ 418,500 തൊഴിലവസരങ്ങൾ പ്രതിവർഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതായി സർവേ പറയുന്നു. ഇത് 2024 നെ അപേക്ഷിച്ച് തൊഴിൽദാതാക്കളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർധിച്ചതായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
- കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള മേഖലകൾ:
* നിർമ്മാണ മേഖല: നിർമ്മാണ രംഗത്ത് വൻകിട പദ്ധതികൾ തുടരുന്നതിനാൽ ഈ മേഖലയിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച്, എൻജിനീയർമാർ, പ്രോജക്ട് മാനേജർമാർ, സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർക്ക് വലിയ ഡിമാൻഡാണ്.
* എണ്ണ, വാതക മേഖല: ഈ മേഖലയിലും തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർധിക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
* ഐ.ടി, എഞ്ചിനീയറിംഗ്: സാങ്കേതികവിദ്യയിലും എൻജിനീയറിംഗിലുമുള്ള നൈപുണ്യമുള്ളവർക്ക് അവസരങ്ങൾ കൂടും.
* ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി: വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിലെ വളർച്ച കാരണം ഹോട്ടൽ, റെസ്റ്റോറന്റ് മേഖലകളിലും നിരവധി ഒഴിവുകളുണ്ട്.
- ഇന്ത്യ, ഫിലിപ്പീൻസ്, അറബ് രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ:
* കഴിവുകളും കാര്യക്ഷമതയും: ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികൾ മികച്ച തൊഴിൽ വൈദഗ്ധ്യവും അർപ്പണബോധവും പുലർത്തുന്നു.
* വിദ്യാഭ്യാസം: ഫിലിപ്പിനോ തൊഴിലാളികൾക്ക് മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസവും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പരിജ്ഞാനവും ഉള്ളതിനാൽ കസ്റ്റമർ സർവീസ്, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മേഖലകളിൽ ഇവർക്ക് വലിയ ഡിമാൻഡുണ്ട്.
* മത്സരാധിഷ്ഠിതമായ വേതനം: ഉയർന്ന നൈപുണ്യമുള്ള തൊഴിലാളികളെ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ നിയമിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.
* അനുയോജ്യമായ തൊഴിൽ സംസ്കാരം: പലപ്പോഴും ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ യുഎഇയിലെ തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷവുമായി വേഗത്തിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.
യുഎഇയിലെ തൊഴിൽ വിപണി കൂടുതൽ വൈവിധ്യപൂർണമാകുകയാണെന്നും, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് അവസരങ്ങൾ വർധിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം, സ്വദേശിവൽക്കരണ നയമായ ‘എമിററ്റൈസേഷൻ’ വഴി സ്വദേശികൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്നതിനും സർക്കാർ മുൻഗണന നൽകുന്നുണ്ട്. ഈ നയം അനുസരിച്ച് ചില സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിശ്ചിത എണ്ണം യുഎഇ പൗരന്മാരെ നിയമിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്.