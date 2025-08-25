National

ജയിലിൽ കിടന്ന് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി, പ്രധാനമന്ത്രി, അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിക്ക് ഭരിക്കാനാവില്ല: അമിത് ഷാ

Photo of News Desk News Desk Send an email 1 hour ago
10,602 1 minute read
FacebookWhatsApp

ന്യൂഡൽഹി: ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയോ, പ്രധാനമന്ത്രിയോ, അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിയോ തടവിൽ നിന്ന് ഭരണം നടത്തുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ തത്വങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. ഒരു സ്വകാര്യ ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

ജയിലിൽ കഴിയുന്ന നേതാക്കൾക്ക് ഭരണം തുടരാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായാണ് അമിത് ഷായുടെ ഈ പ്രതികരണം. ജയിൽ എന്നത് ഭരണപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ല. ഒരു പ്രതിനിധിക്ക് ജനങ്ങളുടെ നന്മക്കായി പൊതുപ്രവർത്തനം നടത്താൻ സാധിക്കണം. എന്നാൽ ജയിൽവാസം ഒരു തടസ്സമായി മാറും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജയിലിൽ നിന്ന് ഭരണം നടത്തുന്നത് അസാധ്യമായ കാര്യമാണെന്ന് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.

 

ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച നിയമവശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, ഭരണഘടനാപരമായ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അമിത് ഷാ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒരു ജനപ്രതിനിധിക്ക് പോലും ജയിലിൽ നിന്ന് കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭരണത്തലവൻ ജയിലിൽ നിന്ന് ഒരു സർക്കാരിനെ നയിക്കുക എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

ഈ വിഷയത്തിൽ രാജ്യത്ത് ഒരു ഭരണഘടനാപരമായ ചർച്ച ആവശ്യമാണെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്ത് ഈ വിഷയത്തിൽ നേരത്തെ ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ പൊതുസമൂഹവും നിയമവിദഗ്ധരും ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അമിത് ഷാ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Photo of News Desk News Desk Send an email 1 hour ago
10,602 1 minute read
Photo of News Desk

News Desk

Related Articles

ബിജെപി 1200

പ്രതിസന്ധികൾ വർധിച്ചേക്കാം, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എല്ലാം സഹിക്കും: യുഎസ് താരിഫ് സമയപരിധിക്ക് മുന്നോടിയായി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി

9 minutes ago

ക്രിമിനലുകളെ പാർട്ടിയിൽ ചേർത്താൽ എത്ര വർഷം തടവ് ലഭിക്കണം?’; അമിത് ഷായോട് അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാൾ

16 minutes ago

കന്നഡ നടൻ ദിനേശ് മംഗളൂരു അന്തരിച്ചു; ‘കെജിഎഫ്’ സഹനടൻ ഓർമ്മയായി

4 hours ago

ചാരവൃത്തി കേസ്: യൂട്യൂബർ ജ്യോതി മൽഹോത്രയുടെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡി സെപ്റ്റംബർ 3 വരെ നീട്ടി

5 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!