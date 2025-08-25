ജയിലിൽ കിടന്ന് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി, പ്രധാനമന്ത്രി, അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിക്ക് ഭരിക്കാനാവില്ല: അമിത് ഷാ
ന്യൂഡൽഹി: ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയോ, പ്രധാനമന്ത്രിയോ, അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിയോ തടവിൽ നിന്ന് ഭരണം നടത്തുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ തത്വങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. ഒരു സ്വകാര്യ ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
ജയിലിൽ കഴിയുന്ന നേതാക്കൾക്ക് ഭരണം തുടരാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായാണ് അമിത് ഷായുടെ ഈ പ്രതികരണം. ജയിൽ എന്നത് ഭരണപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ല. ഒരു പ്രതിനിധിക്ക് ജനങ്ങളുടെ നന്മക്കായി പൊതുപ്രവർത്തനം നടത്താൻ സാധിക്കണം. എന്നാൽ ജയിൽവാസം ഒരു തടസ്സമായി മാറും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജയിലിൽ നിന്ന് ഭരണം നടത്തുന്നത് അസാധ്യമായ കാര്യമാണെന്ന് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.
ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച നിയമവശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, ഭരണഘടനാപരമായ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അമിത് ഷാ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒരു ജനപ്രതിനിധിക്ക് പോലും ജയിലിൽ നിന്ന് കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭരണത്തലവൻ ജയിലിൽ നിന്ന് ഒരു സർക്കാരിനെ നയിക്കുക എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
ഈ വിഷയത്തിൽ രാജ്യത്ത് ഒരു ഭരണഘടനാപരമായ ചർച്ച ആവശ്യമാണെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്ത് ഈ വിഷയത്തിൽ നേരത്തെ ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ പൊതുസമൂഹവും നിയമവിദഗ്ധരും ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അമിത് ഷാ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.