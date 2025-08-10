World

ഗാസയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ ഒരു ജോർദാൻ സഹായ വിമാനം: നിശ്ശബ്ദരായ ജീവനക്കാരും ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാരവും

ഗാസ മുനമ്പിന് മുകളിലൂടെ പറന്നുയർന്ന ജോർദാൻ സൈനിക വിമാനം, അവിടെയുള്ള ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ജനതയ്ക്ക് സഹായം എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ദൗത്യം മാത്രമായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് ഒരു ചരിത്ര നിമിഷം കൂടിയായിരുന്നു അത്. വിമാനത്തിനുള്ളിൽ, നിശ്ശബ്ദരായ ജീവനക്കാർ, പുറത്ത് ബോംബാക്രമണത്തിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ ഒരു നഗരത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ട്, ചരിത്രത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെയും ഭാരം പേറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു.

ഗാസയ്ക്ക് മുകളിൽ വിമാനമെത്തുമ്പോൾ, താഴെ കാണുന്ന കാഴ്ച ഹൃദയഭേദകമായിരുന്നു. കെട്ടിടങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ, തകർന്ന റോഡുകൾ, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ജീവിതങ്ങൾ. ഈ വിമാനത്തിനുള്ളിലെ ഓരോ ജീവനക്കാരനും, താൻ വഹിക്കുന്നത് വെറും ഭക്ഷണമോ മരുന്നുകളോ അല്ല, മറിച്ച് പ്രതീക്ഷയുടെയും അതിജീവനത്തിൻ്റെയും സന്ദേശമാണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു. അവരുടെ നിശ്ശബ്ദത, ഗാസയിലെ ജനതയുടെ ദുരിതത്തോടുള്ള സഹാനുഭൂതിയുടെയും വേദനയുടെയും പ്രതിഫലനമായിരുന്നു.

 

ഗാസയുടെ ദുരന്തത്തിൽ ലോകം മുഴുവൻ ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോഴും, സഹായം എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള വെല്ലുവിളികൾ ഏറെയാണ്. പലപ്പോഴും ഇസ്രായേൽ വ്യോമാതിർത്തി വഴിയാണ് വിമാനങ്ങൾ ഗാസയിലേക്ക് പറക്കുന്നത്, ഇത് സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഇത്തരം ദൗത്യങ്ങൾ ഗാസയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ആശ്വാസമാണ്. ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങൾക്കും സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്കും സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ഒരു പ്രദേശമാണ് ഗാസ. ഓരോ തവണയും സഹായ വിമാനങ്ങൾ ഇവിടെ പറക്കുമ്പോൾ, അത് യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഭീകരതയെയും സമാധാനത്തിനായുള്ള മനുഷ്യരാശിയുടെ നിശ്ശബ്ദമായ ആഗ്രഹത്തെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു

