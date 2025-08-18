Kerala

പിതാവിനൊപ്പം സ്‌കൂട്ടറിൽ പോകവെ റോഡിലേക്ക് വീണു; ബസ് കയറിയിറങ്ങി രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനി മരിച്ചു

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 7 hours ago
10,877 Less than a minute
FacebookWhatsApp

പാലക്കാട് കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറയിൽ ബസ് ശരീരത്തിലൂടെ കയറി രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. സെന്റ് പോൾസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥിനി നഫീസത്ത് മിസ്രിയാണ് മരിച്ചത്.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

രക്ഷിതാവിനൊപ്പം സ്‌കൂളിലേക്ക് സ്‌കൂട്ടറിൽ പോകുന്നതിനിടെ റോഡിലേക്ക് തെറിച്ച് വീഴുകയായിരുന്നു. ഇതുവഴി വന്ന ബസ് കുട്ടിയുടെ ദേഹത്ത് കൂടി കയറിയിറങ്ങി.

അപകടത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. മുന്നിലുണ്ടായുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷ വേഗത കുറച്ചതോടെയാണ് തൊട്ടുപിന്നിൽ വന്ന സ്‌കൂട്ടർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞത്. കുട്ടി റോഡിലേക്കാണ് തെറിച്ചുവീണത്.

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 7 hours ago
10,877 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

കോതമംഗലത്തെ 23കാരിയുടെ ആത്മഹത്യ; റമീസിന്റെ സുഹൃത്തും കസ്റ്റഡിയിൽ

2 hours ago
Vedan Attack: Sangh Parivar's Dalit Agenda Exposed

ബലാത്സംഗ കേസ്: വേടന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വാദം നാളെയും തുടരും

2 hours ago
ganesh-kumar

ബസുടമകൾ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ നേരിടും; കെഎസ്ആർടിസിയുടെ 500 സ്‌പെയർ ബസുകൾ നിരത്തിലിറക്കുമെന്ന് മന്ത്രി

4 hours ago
rain

മഴ ശക്തമാകുന്നു: ഓറഞ്ച് അലർട്ട് മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ, 8 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

4 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!