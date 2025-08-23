Kerala

കണ്ണൂരിൽ യുവതിയെ പെട്രോളൊഴിച്ച് തീ കൊളുത്തി കൊന്ന യുവാവും മരിച്ചു

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 5 hours ago
10,966 Less than a minute
FacebookWhatsApp

കണ്ണൂരിൽ യുവതിയെ പെട്രോളൊഴിച്ച് തീ കൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയ യുവാവും മരിച്ചു. കുറ്റിയാട്ടൂർ ഉരുവച്ചാലിൽ പ്രവീണയെ തീ കൊളുത്തുന്നതിനിടെ പൊള്ളലേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ജിജേഷാണ് മരിച്ചത്. പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു ജിജേഷ്

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

20നാണ് കുട്ടാവ് സ്വദേശി ജിജേഷ് പ്രവീണയെ തീകൊളുത്തിയത്. പ്രവീണ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലെത്തിയായിരുന്നു ആക്രമണം. ജിജേഷും പ്രവീണയും സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. ആക്രമണ സമയത്ത് പ്രവീണക്ക് പുറമെ ഭർതൃപിതാവ് മാത്രമാണ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്

കുടിക്കാൻ വെള്ളം ചോദിച്ചാണ് ജിജേഷ് വീട്ടിലെത്തിയത്. അടുക്കളക്ക് സമീപം സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ജിജേഷ് പെട്ടെന്ന് പ്രവീണക്ക് മേൽ പെട്രോളൊഴിച്ചതും തീ കൊളുത്തിയതും. ഇതിനിടെ സ്വന്തം ദേഹത്ത് തീ കൊളുത്തി ആത്മഹത്യക്കും ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു.

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 5 hours ago
10,966 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

naveen babu

നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണം: തുടരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജിയിൽ വിധി 29ന്

12 minutes ago

കാഞ്ഞങ്ങാട് ഉറങ്ങിക്കിടന്ന 10 വയസുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച കേസ്; പ്രതി കുറ്റക്കാരൻ

17 minutes ago

എംഎൽഎ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള രാജി ആലോചനയിൽ പോലുമില്ലെന്ന് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ

20 minutes ago

തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കാണാതായ സിഐഎസ്എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഭാര്യയെയും മകനെയും കണ്ടെത്തി

27 minutes ago
Back to top button
error: Content is protected !!