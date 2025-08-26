Kerala

കയ്പമംഗലത്ത് ടാങ്കർ ലോറിയും സ്‌കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റ യുവതി മരിച്ചു

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 52 minutes ago
10,578 Less than a minute
FacebookWhatsApp

തൃശ്ശൂർ കയ്പമംഗലത്ത് ടാങ്കർ ലോറിയും സ്‌കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ സ്‌കൂട്ടർ യാത്രിക മരിച്ചു. കയ്പമംഗലം കുറ്റിക്കാട്ട് ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം കളപ്പുരക്കൽ സൂരജിന്റെ ഭാര്യ ഐശ്വര്യയാണ്(32) മരിച്ചത്.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം. ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെയാണ് മൂന്നുപീടിക തെക്കെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിന് സമീപത്ത് അപകടം നടന്നത്. കാസർകോട് നിന്ന് കൊച്ചിക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ടാങ്കർ ലോറിയുടെ പിൻവശം സ്‌കൂട്ടറിൽ തട്ടുകയായിരുന്നു.

സ്‌കൂട്ടറിൽ നിന്ന് റോഡിലേക്ക് വീണ ഐശ്വര്യയുടെ ദേഹത്ത് കൂടി ലോറിയുടെ ടയർ കയറിയിറങ്ങി. ഐശ്വര്യക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഭർതൃപിതാവ് മോഹനനും അപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റിരുന്നു.

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 52 minutes ago
10,578 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

gold

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവ്; പവന് ഇന്ന് 400 രൂപ ഉയർന്നു

1 minute ago

ഒമ്പത് വയസുകാരിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു; വയോധികന് ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷ

8 minutes ago

നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് വേട്ട; നാല് കോടിയുടെ ലഹരിവസ്തുവുമായി ഒരാൾ പിടിയിൽ

17 minutes ago
vd-satheeshan

സിപിഎമ്മുകാർ അധികം കളിക്കരുത്, ഞെട്ടുന്ന വാർത്ത ഉടൻ പുറത്തുവരും: വിഡി സതീശൻ

20 minutes ago
Back to top button
error: Content is protected !!