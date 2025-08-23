Kerala

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ ഗർഭച്ഛിദ്ര പരാതി; ഡിജിപിയോട് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് തേടും

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 4 hours ago
10,658 Less than a minute
rahul mankoottathil
FacebookWhatsApp

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ ഗർഭച്ഛിദ്ര പരാതിയിൽ ഇടപെട്ട് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ഡി ജി പിയോട് ആവശ്യപ്പെടും. പരാതി ഗൗരവമുള്ളതെന്നും ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ കെ വി മനോജ് കുമാർ പറഞ്ഞു.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

യുവനടിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിന് പിന്നാലെയാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ ആരോപണമുയർന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് രാഹുൽ ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിന് നിർബന്ധിച്ചെന്ന് തെളിവ് സഹിതം ഒരു യുവതി വെളിപ്പെടുത്തിയത്. പിന്നാലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പദവി രാഹുൽ രാജിവെച്ചിരുന്നു.

രാഹുൽ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി വഞ്ചിച്ചെന്ന് മറ്റൊരു യുവതിയും വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. രാഹുലിൽ നിന്ന് നിരന്തരം ശല്യമുണ്ടാകുന്നതായി ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ യുവതിയും ആരോപിച്ച് രംഗത്തുവന്നിരുന്നു.

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 4 hours ago
10,658 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

തോട്ടപ്പള്ളിയിലെ വയോധികയുടെ കൊലപാതകം: യഥാർഥ പ്രതി അബ്ദുള്ളയല്ല, ദമ്പതികൾ അറസ്റ്റിൽ

4 hours ago

തൃക്കാക്കര പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിൽ നിന്ന് മെഡിക്കലിന് എത്തിച്ച പ്രതി ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു

4 hours ago

കോഴിക്കോട് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒമ്‌നി വാനിന് തീപിടിച്ചു; യാത്രക്കാർ സുരക്ഷിതർ

4 hours ago
rain

ഓഗസ്റ്റ് 26 മുതൽ മഴ വീണ്ടും ശക്തമാകും; വിവിധ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

5 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!