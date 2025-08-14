DubaiGulf

അബുദാബി ദർബ് ടോൾ ഗേറ്റ്: സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ സമയക്രമത്തിലും നിരക്കിലും മാറ്റങ്ങൾ

അബുദാബി: അബുദാബിയിലെ ദർബ് ടോൾ ഗേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു. പ്രതിദിന, പ്രതിമാസ ഫീസ് പരിധികൾ ഒഴിവാക്കുകയും തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിൽ (പീക്ക് ഹവേഴ്സ്) മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും ചെയ്തതായി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെന്റർ (ITC) അറിയിച്ചു.

  • പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ അനുസരിച്ച്:

* പ്രതിദിന, പ്രതിമാസ പരിധികൾ ഒഴിവാക്കുന്നു: നിലവിലുള്ള പ്രതിദിന നിരക്ക് പരിധി (16 ദിർഹം) ഇനി ഉണ്ടാകില്ല. കൂടാതെ, ഒന്നിലധികം വാഹനങ്ങളുള്ളവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന പ്രതിമാസ ഫീസ് പരിധികളും (200, 150, 100 ദിർഹം) റദ്ദാക്കി. സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ ഓരോ തവണ ടോൾ ഗേറ്റ് കടന്നുപോകുമ്പോഴും 4 ദിർഹം ഈടാക്കും.

* പുതിയ സമയക്രമം: രാവിലെ പീക്ക് ഹവേഴ്സിൽ മാറ്റമില്ല (തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെ രാവിലെ 7 മുതൽ 9 വരെ). എന്നാൽ, വൈകുന്നേരത്തെ പീക്ക് ഹവേഴ്സ് വൈകുന്നേരം 3 മുതൽ 7 വരെയായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. നിലവിൽ ഇത് വൈകുന്നേരം 5 മുതൽ 7 വരെയായിരുന്നു.

* സൗജന്യ സമയം: ഞായറാഴ്ചകളിലും പൊതു അവധി ദിവസങ്ങളിലും ടോൾ ഗേറ്റ് സൗജന്യമായിരിക്കും. ഈ നിയമത്തിന് മാറ്റമില്ല.

* ഒഴിവാക്കലുകൾ: നേരത്തെയുണ്ടായിരുന്നതുപോലെ, പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്നവർ, മുതിർന്ന പൗരന്മാർ, വിരമിച്ചവർ, കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ള കുടുംബങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് ടോൾ ഫീസിൽ ഇളവുകൾ തുടരും.

നഗരത്തിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനും യാത്രാസൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഈ മാറ്റങ്ങളെന്ന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെന്റർ അറിയിച്ചു. പുതിയ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം, പതിവായി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ പണം ചെലവഴിക്കേണ്ടിവരും. ട്രാഫിക് തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ യാത്രയുടെ സമയം ക്രമീകരിക്കാൻ ഇത് ഡ്രൈവർമാരെ പ്രേരിപ്പിക്കുമെന്നും അധികൃതർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

 

