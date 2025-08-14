Kerala
വിഭജന ഭീതി ദിന പ്ലക്കാർഡുകളുമായി എബിവിപി, കീറിക്കളഞ്ഞ് എസ്എഫ്ഐ; കാസർകോട് ഗവ. കോളേജിൽ സംഘർഷം
കാസർകോട് ഗവ. കോളേജിൽ എസ് എഫ് ഐ-എബിവിപി സംഘർഷം. വിഭജന ഭീതി ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി എബിവിപി പ്രവർത്തകർ പ്ലക്കാർഡുകൾ ഉയർത്തുകയും ഇതിനെ ചെറുക്കാൻ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ എത്തുകയുമായിരുന്നു.
പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടായതോടെ കോളേജിൽ പോലീസിനെ വിന്യസിച്ചു. എബിവിപിക്കാർ പതിച്ച പോസ്റ്ററുകളും പ്ലക്കാർഡുകളും എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ കീറിക്കളഞ്ഞു.
എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര അർലേക്കറുടെ കോലം കത്തിച്ചു. കോളേജുകളിൽ ഇന്ന് വിഭജന ഭീതി ദിനം ആചരിക്കണമെന്ന് ഗവർണർ സർക്കുലർ ഇറക്കിയിരുന്നു.