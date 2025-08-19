Kerala

ആലുവയിൽ 5 വയസുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച് കൊന്ന പ്രതിക്ക് ജയിലിൽ സഹതടവുകാരന്റെ മർദനം; തലയ്ക്ക് തുന്നൽ

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 2 hours ago
10,589 Less than a minute
FacebookWhatsApp

ആലുവയിൽ അഞ്ച് വയസുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ പ്രതിക്ക് വിയ്യൂർ ജയിലിൽ സഹതടവുകാരന്റെ മർദനം. ബിഹാർ സ്വദേശി അസ്ഫാക് ആലത്തിനാണഅ(30) മർദനമേറ്റത്. സഹതടവുകാരൻ രഹിലാൽ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് തലയ്ക്ക് അടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പരുക്കേറ്റ അസ്ഫാക്കിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് ചികിത്സ നൽകി. തലയ്ക്ക് തുന്നലിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

അസ്ഫാക് ആലത്തിന്റെ പരാതിയിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തു. ഇരുവരെയും ജയിൽ മാറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. ആലുവയിൽ അതിഥി തൊഴിലാളി കുടുംബത്തിലെ അഞ്ച് വയസുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച കേസിലെ പ്രതിയാണ് ഇയാൾ. മരണംവരെ തൂക്കിലേറ്റാനാണ് കോടതി ഇയാൾക്ക് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്

3 പോക്‌സോ കേസുകളിൽ അഞ്ച് ജീവപര്യന്തവും വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപ്രകാരം ജീവിതാവസാനം വരെ ഇയാൾ ജയിലിൽ കഴിയണം. അസ്ഫാക് ആലം മാത്രമാണ് കേസിലെ ഏകപ്രതി

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 2 hours ago
10,589 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

ചികിത്സക്കെത്തിയപ്പോൾ ലൈംഗിക പീഡനം; 15 വയസുകാരിയുടെ പരാതിയിൽ ആയുർവേദ ഡോക്ടർ അറസ്റ്റിൽ

15 minutes ago

പാലക്കാട് ശ്രീനിവാസൻ വധക്കേസ്: നാല് പ്രതികൾക്ക് കൂടി ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു

24 minutes ago

മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്; പവന് ഇന്ന് 320 രൂപ കുറഞ്ഞു

58 minutes ago

ജിമ്മിൽ കയറി മോഷണം; ബിഗ് ബോസ് താരം ജിന്റോക്കെതിരെ കേസ്

1 hour ago
Back to top button
error: Content is protected !!