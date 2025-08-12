USAWorld

ട്രംപിനെ ലക്ഷ്യമിടാൻ രഹസ്യവിവരങ്ങൾ ചോർത്താൻ ആദം ഷിഫ് അനുമതി നൽകിയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

വാഷിംഗ്ടൺ:  പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതിനായി രഹസ്യവിവരങ്ങൾ ചോർത്താൻ ആദം ഷിഫ് അനുമതി നൽകിയെന്ന് ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് വിസിൽബ്ലോവർ എഫ്ബിഐക്ക് മൊഴി നൽകിയതായി റിപ്പോർട്ട്. ജസ്റ്റ് ദ ന്യൂസ് എന്ന മാധ്യമമാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടത്. എഫ്ബിഐ ഡയറക്ടർ കാഷ് പട്ടേൽ കോൺഗ്രസിന് കൈമാറിയ ചില രേഖകളിലാണ് ഈ ആരോപണങ്ങളുള്ളത്.

ഹൗസ് ഇന്റലിജൻസ് കമ്മിറ്റിയിലെ ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്കായി പത്ത് വർഷത്തിലേറെയായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയത്. 2017-ൽ ഇയാൾ എഫ്ബിഐയെ സമീപിച്ചതായും ട്രംപിനെതിരായ രഹസ്യവിവരങ്ങൾ ചോർത്താനുള്ള ഷിഫിന്റെ നീക്കം “രാജ്യദ്രോഹപരവും നിയമവിരുദ്ധവുമാണ്” എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതായും രേഖകളിൽ പറയുന്നു. ഈ വിവരങ്ങൾ ട്രംപിനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഷിഫ് പറഞ്ഞതായും റിപ്പോർട്ടിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

 

ഈ ആരോപണങ്ങളോട് ആദം ഷിഫ് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ട്രംപിന്റെ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ രഹസ്യവിവരങ്ങൾ ചോർത്താൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന ആരോപണം രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതുറന്നിട്ടുണ്ട്.

 

