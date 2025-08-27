Kerala

എഡിജിപി മഹിപാൽ യാദവ് അന്തരിച്ചു; അന്ത്യം ഇന്ന് വിരമിക്കൽ യാത്രയയപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ

മുൻ എക്‌സൈസ് കമ്മീഷണർ എഡിജിപി മഹിപാൽ യാദവ് അന്തരിച്ചു. ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം. ജയ്പൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചാണ് അന്ത്യം.

രോഗം മൂർച്ഛിച്ചതോടെയാണ് ചികിത്സക്കായി ജന്മനാടായ ജയ്പൂരിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. ഈ മാസം 30നാണ് മഹിപാൽ യാദവ് വിരമിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. പോലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് ഔദ്യോഗിക യാത്രയയപ്പ് ഇന്ന് നടക്കാനിരിക്കെയാണ് അന്ത്യം.

1997 ബാച്ച് ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. 2013ൽ പ്രസിഡന്റിന്റെ വിശിഷ്ട സേവനത്തിനുള്ള പോലീസ് മെഡൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.

