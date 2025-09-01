World

അഫ്ഗാൻ ഭൂചലനം: മരണസംഖ്യ 600 ആയി ഉയർന്നു; രണ്ടായിരത്തോളം പേർക്ക് പരുക്ക്

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 59 minutes ago
10,577 Less than a minute
FacebookWhatsApp

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലുണ്ടായ ഭൂചലനത്തിൽ മരണസംഖ്യ 600 ആയി ഉയർന്നു. 6.1 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനത്തിൽ രണ്ടായിരത്തോളം പേർക്ക് പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയർന്നേക്കുമെന്ന് താലിബാൻ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു. നിരവധി വീടുകൾ തകർന്നു. നൂറുകണക്കിനാളുകൾ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

ദുരന്തത്തെ നേരിടാൻ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം സഹായിക്കണമെന്ന് താലിബാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പാക് അതിർത്തിക്ക് സമീപമുള്ള കിഴക്കൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലാണ് ഭൂചലനമുണ്ടായത്. പരുക്കേറ്റവരെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു

ഞായറാഴ്ച രാത്രിയാണ് ആദ്യ ചലനമുണ്ടായത്. തുടർന്ന് മൂന്ന് ഭൂചലനങ്ങളുണ്ടായതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. പ്രഭവകേന്ദ്രത്തിന് 370 കിലോമീറ്റർ അകലെ പാക് തലസ്ഥാനമായ ഇസ്ലാമാബാദിലും ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു.

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 59 minutes ago
10,577 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

ട്രംപിന്റെ സമ്മർദത്തിന് വഴങ്ങില്ല: റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ ഇറക്കുമതി തുടരുമെന്ന് പുടിനോട് മോദി

49 minutes ago

ഏഴ് വർഷത്തിനു ശേഷം ഫിഫ്ത് ഹാർമണി വീണ്ടും വേദിയിൽ, ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാക്കി

3 hours ago

അമേരിക്ക തകരും, എല്ലാം നശിക്കും: തീരുവക്കെതിരായ കോടതി വിധിയിൽ രോഷാകുലനായി ട്രംപ്

4 hours ago

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ കനത്ത നാശം വിതച്ച് ഭൂകമ്പം; 250ലേറെ പേർ മരിച്ചു; 530 പേർക്ക് പരുക്ക്

5 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!