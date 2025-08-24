എസ്ബിഐക്ക് പിന്നാലെ അനിൽ അംബാനിയുടെ റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് അക്കൗണ്ടുകൾ ‘തട്ടിപ്പ്’ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും
മുംബൈ: സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് (എസ്ബിഐ) പിന്നാലെ അനിൽ അംബാനിയുടെ റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് (ആർകോം) അക്കൗണ്ടുകൾ ‘തട്ടിപ്പ്’ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും രംഗത്ത്. കമ്പനിയുടെ വായ്പാ അക്കൗണ്ടുകൾ സംബന്ധിച്ചാണ് ബാങ്കിന്റെ ഈ നീക്കം.
റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്, റിലയൻസ് ടെലികോം, റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാടെൽ എന്നീ കമ്പനികൾക്ക് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നൽകിയ വായ്പകൾ ക്രമക്കേടുകൾ നിറഞ്ഞതാണെന്ന് ബാങ്കിന്റെ ആഭ്യന്തര പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ തട്ടിപ്പായി കണക്കാക്കാൻ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (ആർബിഐ) നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം ബാങ്ക് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ നീക്കം, രാജ്യത്തെ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിലെ വായ്പാ തട്ടിപ്പുകൾക്ക് എതിരായ കർശന നിലപാടുകളുടെ ഭാഗമായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് കമ്പനി വലിയ കടക്കെണിയിലാണെന്നും വായ്പകൾ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയെന്നും നേരത്തെ തന്നെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേസമയം, ബാങ്കിന്റെ ഈ നടപടിയെക്കുറിച്ച് അനിൽ അംബാനിയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പനികളോ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. വിഷയത്തിൽ നിയമനടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയും ബാങ്ക് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.