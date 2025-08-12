National

മെയ്ക്ക് മൈ ട്രിപ്പ്  പദ്ധതി അവതരിപ്പിക്കുന്നു; എയർ ഇന്ത്യ വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസി സർവീസ് നിർത്തിവെച്ചു

Photo of News Desk News Desk Send an email 2 hours ago
10,569 Less than a minute
FacebookWhatsApp

യാത്രാ സേവനങ്ങളെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഒരു പുതിയ AI അധിഷ്ഠിത പ്ലാറ്റ്‌ഫോം അവതരിപ്പിച്ച് MakeMyTrip. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ യാത്രാ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ബുക്ക് ചെയ്യാനും ഈ പുതിയ സംവിധാനം സഹായിക്കും. യാത്രക്കാരെ അവരുടെ അവധിക്കാലം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനും ബുക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംഭാഷണ ടൂളാണിത്. ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ് തുടങ്ങിയ ഭാഷകളിൽ ഈ സേവനം ലഭ്യമാണ്.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

അതേസമയം, എയർ ഇന്ത്യ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസിയിലേക്കുള്ള സർവീസ് നിർത്തിവെച്ചതായി അറിയിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ ഈ റൂട്ടിൽ വിമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല. വിമാനങ്ങളുടെ ലഭ്യതക്കുറവും പാകിസ്ഥാൻ വ്യോമാതിർത്തി അടച്ചിട്ടതും കാരണമാണ് ഈ തീരുമാനമെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി. വിമാനങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടക്കുന്നതിനാലാണ് ഈ നീക്കം. താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ച ഈ സർവീസുകൾ പിന്നീട് പുനരാരംഭിക്കുമോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല. ഇതിനകം ബുക്ക് ചെയ്ത യാത്രക്കാർക്ക് മറ്റ് യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുമെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു.

 

Photo of News Desk News Desk Send an email 2 hours ago
10,569 Less than a minute
Photo of News Desk

News Desk

Related Articles

പുതിയ മെട്രോയിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ തിരക്കിട്ട് യാത്രക്കാർ

51 minutes ago

കൂലിപ്പണിക്കാരനായിരുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ ആദ്യമായി കരഞ്ഞു; ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് രജനികാന്ത്

2 hours ago

ധർമസ്ഥല വെളിപ്പെടുത്തൽ: പതിമൂന്നാം പോയിന്റിൽ ഡ്രോൺ റഡാർ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കും

4 hours ago

ഫറാക്ക ബാരേജിൽ സൈനികാഭ്യാസം; തന്ത്രപ്രധാനമായ ആസ്തികൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് അഭ്യാസം

15 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!