മെയ്ക്ക് മൈ ട്രിപ്പ് പദ്ധതി അവതരിപ്പിക്കുന്നു; എയർ ഇന്ത്യ വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസി സർവീസ് നിർത്തിവെച്ചു
യാത്രാ സേവനങ്ങളെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഒരു പുതിയ AI അധിഷ്ഠിത പ്ലാറ്റ്ഫോം അവതരിപ്പിച്ച് MakeMyTrip. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ യാത്രാ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ബുക്ക് ചെയ്യാനും ഈ പുതിയ സംവിധാനം സഹായിക്കും. യാത്രക്കാരെ അവരുടെ അവധിക്കാലം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനും ബുക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംഭാഷണ ടൂളാണിത്. ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ് തുടങ്ങിയ ഭാഷകളിൽ ഈ സേവനം ലഭ്യമാണ്.
വാട്സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈
അതേസമയം, എയർ ഇന്ത്യ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസിയിലേക്കുള്ള സർവീസ് നിർത്തിവെച്ചതായി അറിയിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ ഈ റൂട്ടിൽ വിമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല. വിമാനങ്ങളുടെ ലഭ്യതക്കുറവും പാകിസ്ഥാൻ വ്യോമാതിർത്തി അടച്ചിട്ടതും കാരണമാണ് ഈ തീരുമാനമെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി. വിമാനങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടക്കുന്നതിനാലാണ് ഈ നീക്കം. താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ച ഈ സർവീസുകൾ പിന്നീട് പുനരാരംഭിക്കുമോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല. ഇതിനകം ബുക്ക് ചെയ്ത യാത്രക്കാർക്ക് മറ്റ് യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുമെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു.