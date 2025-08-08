എയർ ട്രാൻസാറ്റ് പുതിയ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ വിമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചു; കാനഡയിൽ നിന്ന് ബ്രസീലിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള സർവീസ്

കാനഡയിലെ പ്രമുഖ വിമാനക്കമ്പനിയായ എയർ ട്രാൻസാറ്റ് തങ്ങളുടെ യാത്രാ ശൃംഖല വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയതും ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയതുമായ വിമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചു. കാനഡയിൽ നിന്ന് ബ്രസീലിലെ റിയോ ഡി ജനീറോയിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നതോടെ, എയർ ട്രാൻസാറ്റിന്റെ ഏറ്റവും നീണ്ട റൂട്ടായി ഇത് മാറും.
2025-26 ശൈത്യകാല സീസൺ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ പുതിയ സർവീസ് തുടങ്ങുന്നത്. ടൊറന്റോയിലെ പിയേഴ്സൺ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും മോൺട്രിയാലിലെ ട്രൂഡോ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും റിയോ ഡി ജനീറോയിലെ ഗലീവോ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലേക്കാണ് വിമാനങ്ങൾ പറക്കുക.
- പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
* പുതിയ റൂട്ട്: ടൊറന്റോ-റിയോ ഡി ജനീറോ, മോൺട്രിയാൽ-റിയോ ഡി ജനീറോ.
* സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നത്: 2026 ഫെബ്രുവരിയിൽ.
* ഫ്ലൈറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി: ടൊറന്റോയിൽ നിന്ന് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് സർവീസുകൾ (ബുധൻ, ശനി), മോൺട്രിയാലിൽ നിന്ന് ആഴ്ചയിൽ ഒരു സർവീസ് (വ്യാഴം).
* വിമാനം: എയർബസ് A330 വിമാനമാണ് ഈ റൂട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുക. ഇത് യാത്രക്കാർക്ക് മികച്ച യാത്രാനുഭവം നൽകുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു.
നിലവിൽ ടൊറന്റോയിൽ നിന്ന് ഏതൻസിലേക്കുള്ള സർവീസിനെ മറികടന്നാണ് ടൊറന്റോ-റിയോ ഡി ജനീറോ റൂട്ട് എയർ ട്രാൻസാറ്റിന്റെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ യാത്രയാകുന്നത്. ഈ പുതിയ സർവീസ് ബ്രസീലിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള യാത്ര ആഗ്രഹിക്കുന്ന കനേഡിയൻ യാത്രക്കാർക്ക് വലിയ സഹായകമാകും. മാത്രമല്ല, ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള എയർ ട്രാൻസാറ്റിന്റെ സാന്നിധ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഈ നീക്കം സഹായിക്കും. യാത്രക്കാരുടെ സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലും പുതിയ വിപണികൾ കണ്ടെത്താനുമുള്ള എയർ ട്രാൻസാറ്റിന്റെ തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുതിയ പ്രഖ്യാപനം.