‘വോട്ട് മോഷണം’ ആരോപണം ഭരണഘടനയെ അവഹേളിക്കുന്നത്: മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ
ന്യൂഡൽഹി: ‘വോട്ട് മോഷണം’ (vote chori) എന്ന പദപ്രയോഗം ഭരണഘടനയോടുള്ള അവഹേളനമാണെന്ന് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ (സി.ഇ.സി.) വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരത്തിലുള്ള പദങ്ങൾ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയെയും ലക്ഷക്കണക്കിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും അവഹേളിക്കുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വാട്സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈
ആരോപണങ്ങളും പ്രതികരണവും
ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വിവിധ വേദികളിൽ ഉന്നയിച്ച ‘വോട്ട് മോഷണം’ ആരോപണങ്ങളാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ രൂക്ഷമായ പ്രതികരണത്തിന് കാരണമായത്. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ വ്യാപകമായ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും, ചില വോട്ടർമാർ ഒന്നിലധികം തവണ വോട്ട് ചെയ്തെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചിരുന്നു. ആരോപണങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ സത്യവാങ്മൂലത്തോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും, രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇത് നിരസിച്ചിരുന്നു.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നിലപാട്
‘ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു വോട്ട്’ എന്ന നിയമം 1951-ലെ ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതൽ രാജ്യത്ത് നിലവിലുണ്ടെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒരു വോട്ടർ രണ്ടുതവണ വോട്ട് ചെയ്തതായി തെളിയിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കുമെങ്കിൽ, അത് സത്യവാങ്മൂലത്തോടൊപ്പം കമ്മീഷനെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ തെളിവുകളോ പരാതികളോ നൽകാതെ, വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ജനങ്ങളുടെയും സത്യസന്ധതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ്.
‘വോട്ടർ അധികാർ യാത്ര’
വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധി അടുത്തിടെ ബിഹാറിൽ ‘വോട്ടർ അധികാർ യാത്ര’യ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരുന്നു. ജനാധിപത്യത്തെയും ഭരണഘടനയെയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടമാണ് ഇതെന്നും, രാജ്യമെമ്പാടും കുറ്റമറ്റ വോട്ടർപട്ടിക ഉറപ്പാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം യാത്രയുടെ ഭാഗമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതേസമയം, രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആരോപണങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വസ്തുതാവിരുദ്ധമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു.
പഴയ നിയമങ്ങളും പുതിയ ആരോപണങ്ങളും
കർണാടകയിലെ മഹാദേവപുര നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ വ്യാജ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ‘വലിയ മോഷണം’ നടന്നുവെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ ഈ ആരോപണങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു. ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിന് പകരം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന രേഖകളും സത്യവാങ്മൂലവും ഹാജരാക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോടും പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളോടും കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.