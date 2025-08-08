National

രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉയന്നിച്ച ആരോപണങ്ങൾ ഗുരുതരം; എല്ലാവരും ഗൗരവമായി കണക്കിലെടുക്കണമെന്ന് തരൂർ

ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കർണാടകയിലും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലും വ്യാപക ക്രമക്കേട് നടന്നുവെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആരോപണത്തെ പിന്തുണച്ച് ശശി തരൂർ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്രമക്കേടിന്റെ തെളിവുകൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്നലെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു

രാഹൂലിന്റെ ആരോപണങ്ങൾ ഗുരുതരമാണ്. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെയും രാജ്യത്തെ വോട്ടർമാരുടെയും താത്പര്യമനുസരിച്ച് ഗൗരവമായി കണക്കിലെടുക്കണമെന്നും തരൂർ പറഞ്ഞു. കഴിവില്ലായ്മയും അശ്രദ്ധയും മൂലമോ മോശമായതും കരുതിക്കൂട്ടിയുള്ളതുമായ അനാവശ്യ ഇടപെടലിലൂടെയോ തകർക്കാവുന്നതല്ല ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യതയെന്നും തരൂർ പറഞ്ഞു

രാഹുലിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിന്റെ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചാണ് തരൂരിന്റെ എക്‌സ് പോസ്റ്റ്. അടുത്തിടെ മോദി സ്തുതിയും കേന്ദ്രസർക്കാർ പ്രശംസയുമൊക്കെയായി കോൺഗ്രസിന് നിരന്തരം തലവേദന സൃഷ്ടിച്ച തരൂരിന്റെ പുതിയ നിലപാട് ശ്രദ്ധേയമാകുകയാണ്. പാർട്ടിയുമായി തരൂരിനുള്ള നീരസം മാറുന്നതായുള്ള സൂചനയയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്.

