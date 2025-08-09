Movies

ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പറയരുത്; താരങ്ങൾക്ക് വിലക്കുമായി അമ്മ

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 16 minutes ago
10,572 Less than a minute
FacebookWhatsApp

തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരസ്യ പ്രതികരണം വിലക്കി താരസംഘടനയായ അമ്മ. വിലക്ക് ലംഘിച്ചാൽ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാണാധികാരികൾ അറിയിച്ചു. സംഘടനയിലെ ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സംസാരിക്കരുതെന്നാണ് നിർദേശം

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരാഴ്ച മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെയാണ് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയത്. അതേസമയം ശ്വേത മേനോന് എതിരായ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബാബുരാജിനെതിരെ മാല പാർവതി നടത്തിയ പരാമർശത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി നടി പൊന്നമ്മ ബാബു രംഗത്തുവന്നു. ശ്വേതക്കെതിരായ കേസിന് പിന്നിൽ ബാബുരാജ് അല്ലെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു

നെറികെട്ട കളികൾക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കുന്ന ആളല്ല ബാബുരാജ്. മാല പാർവതിയുടെ ശ്രമം മാധ്യമശ്രദ്ധ കിട്ടാനാണ്. തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ പോയി കേസ് കൊടുക്കട്ടെയന്നും പൊന്നമ്മ ബാബു പറഞ്ഞു

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 16 minutes ago
10,572 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

തോന്നിയത് പോലെ കൊടുക്കും, നിങ്ങൾ വന്ന് വാങ്ങി പൊക്കോ എന്ന നിലപാട് ശരിയല്ല; ചലചിത്ര പുരസ്‌കാര നിർണയത്തിനെതിരെ ഉർവശി

5 days ago

കാസ്റ്റിംഗ് കൗച്ച് ഇല്ലാതാക്കണം, കുറ്റവാളികളെ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം; സിനിമാ നയരൂപീകരണ കരട്

7 days ago

മലയാള സിനിമക്ക് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എല്ലാ കാലവും ലഭിക്കുന്നത് നല്ല പ്രോത്സാഹനം: മോഹൻലാൽ

7 days ago

കച്ചവട താൽപര്യങ്ങൾ മാത്രം പരിഗണിച്ച് ‘കൂലി’യിൽ ‘മോണിക്ക’ എന്ന ഗാനം ഉൾപ്പെടുത്തി: ലോകേഷ് കനകരാജ്

1 week ago
Back to top button
error: Content is protected !!