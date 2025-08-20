Kerala

മലപ്പുറത്ത് വീണ്ടും അമീബിക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം; രോഗബാധ ചേളാരി സ്വദേശിയായ 11 വയസുകാരിക്ക്

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 2 hours ago
10,662 Less than a minute
FacebookWhatsApp

മലപ്പുറത്ത് വീണ്ടും അമീബിക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ചേളാരി സ്വദേശിയായ 11 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കുട്ടിയെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സ്രവ പരിശോധനയിലാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

അതേസമയം, താമരശ്ശേരിയിൽ മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം ബാധിച്ച് മരിച്ച നാലാം ക്ലാസുകാരിയുടെ സഹോദരൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ തുടരുകയാണ്. പനി ബാധിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഏഴ് വയസുകാരനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. സ്രവ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായിരുന്നു

കുട്ടിക്ക് പനി ഭേദമാകുന്നതുവരെ നിരീക്ഷിക്കാനാണ് അധികൃതരുടെ നിർദേശം. അമീബിക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ള മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ തുടരുകയാണ്. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച അന്നശ്ശേരി സ്വദേശി 48കാരന്റെ ആരോഗ്യ നിലയിലും മാറ്റമില്ല.

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 2 hours ago
10,662 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പരിപാടിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നത് ശരിയായില്ലെന്ന് ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ്; മറുപടിയുമായി ചാണ്ടി ഉമ്മൻ

2 hours ago

മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതിയിലുള്ളതിനാലാണ് വേടനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് കൊച്ചി കമ്മീഷണർ

2 hours ago

പറവൂരിലെ വീട്ടമ്മയുടെ ആത്മഹത്യ: ബിന്ദുവിനും പ്രദീപ് കുമാറിനുമെതിരെ കേസെടുക്കും

2 hours ago

കോഴിക്കോട് വിവാഹ വീട്ടിൽ മോഷണം; 10 പവൻ സ്വർണവും 6000 രൂപയും കവർന്നു

2 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!