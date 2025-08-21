GulfOman

ഇബ്രിയിലെ പുരാതന ശവകുടീരങ്ങൾ: മെസൊപ്പൊട്ടേമിയൻ ബന്ധങ്ങളുടെ തെളിവുകൾ പുറത്ത്

Photo of News Desk News Desk Send an email 4 hours ago
10,569 Less than a minute
FacebookWhatsApp

ഇബ്രി: ഒമാൻ ചരിത്രത്തെ കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കിക്കൊണ്ട്, ഒമാനിലെ അൽ ദാഹിറ ഗവർണറേറ്റിലെ ഇബ്രിയിൽ കണ്ടെത്തിയ പുരാതന ശവകുടീരങ്ങൾ മൂന്നാം സഹസ്രാബ്ദം ബിസിയിലെ മെസൊപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരവുമായുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ വ്യാപാര ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്നു.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

പുരാവസ്തു ഗവേഷകരുടെ സംഘം നടത്തിയ പഠനങ്ങളിലാണ് ഈ നിർണായക കണ്ടെത്തലുകൾ. ഇബ്രിയിലെ ബത്ത്, അൽ-ഖത്തം, അൽ-ഐൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ശവകുടീരങ്ങളിൽ നിന്ന് മെസൊപ്പൊട്ടേമിയൻ നാഗരികതയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കളും കരകൗശല ഉത്പന്നങ്ങളും കണ്ടെടുത്തു. ഇവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ, മെസൊപ്പൊട്ടേമിയൻ ശൈലിയിലുള്ള മൺപാത്രങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ, മുദ്രകൾ എന്നിവയാണ്.

 

ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, മൂന്നാം സഹസ്രാബ്ദം ബിസിയിൽ ഒമാൻ മെസൊപ്പൊട്ടേമിയൻ നാഗരികതയുമായി സജീവമായ വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ പുലർത്തിയിരുന്നു എന്നാണ്. അക്കാലത്ത് പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് വഴി നടന്ന സമുദ്ര വ്യാപാരത്തിന്റെ നിർണായക കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായി ഒമാൻ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കാം. മെസൊപ്പൊട്ടേമിയയിലെ ഉർ നഗരത്തിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ രേഖകളിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള “മഗാൻ” എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശമാണ് ഒമാൻ എന്നതിന് ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ കൂടുതൽ ബലം നൽകുന്നു.

ഈ ശവകുടീരങ്ങൾ ഒമാന്റെ പുരാതന ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതോടൊപ്പം, അന്നത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക, സാമ്പത്തിക ഘടനയെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾക്ക് വഴി തുറക്കുമെന്ന് ഗവേഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ ഒമാന്റെ സമ്പന്നമായ പൈതൃകത്തിന് പുതിയ അധ്യായം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതാണ്.

 

Photo of News Desk News Desk Send an email 4 hours ago
10,569 Less than a minute
Photo of News Desk

News Desk

Related Articles

ഗാസയിലെ പരിക്കേറ്റ 155 രോഗികളെയും കുടുംബങ്ങളെയും ഒഴിപ്പിച്ച് യു.എ.ഇ

3 hours ago

ദുബായിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് വാഹനമോടിച്ചാൽ കടുത്ത ശിക്ഷ; പ്രവാസിക്ക് രണ്ട് വർഷം തടവും ഒരു ലക്ഷം ദിർഹം പിഴയും

3 hours ago

ഉംറ വിസയും യാത്രയും ഇനി എളുപ്പം; ‘നുസുക് ഉംറ’ സേവനവുമായി സൗദി അറേബ്യ

3 hours ago

ഒമാനിലെ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇനി എച്ച്.പി.വി. വാക്സിൻ

3 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!