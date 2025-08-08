Kerala

ഓഫീസ് മറ്റൊരു പൂട്ടിട്ട് പൂട്ടി; തന്നെ കുടുക്കാനും ആക്രമിക്കാനും ശ്രമം: ഡോ. ഹാരിസ്

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 12 seconds ago
10,568 Less than a minute
FacebookWhatsApp

വ്യക്തിപരമായി ആക്രമിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നതായി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് യൂറോളജി വിഭാഗം തലവൻ ഡോ. ഹാരിസ് ചിറക്കൽ. തന്നെ കുടുക്കാനും വ്യക്തിപരമായി ആക്രമിക്കാനും ശ്രമം നടക്കുന്നുവെന്ന് ഡോ ഹാരിസ് പറഞ്ഞു. ഓഫീസ് മറ്റൊരു പൂട്ടിട്ട് പൂട്ടിയെന്ന് ഹാരിസ് പറഞ്ഞു. കെജിഎംസിടിഎ ഭാരവാഹികൾക്ക് നൽകിയ കുറിപ്പിലായിരുന്നു ഹാരിസിന്റെ ആരോപണം.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

അധികൃതരുടെ ലക്ഷ്യം വേറെയാണ്. തന്നെ കുടുക്കാൻ കൃത്രിമം കാണിക്കാനാണോയെന്ന് സംശയമുണ്ട്. ഔദ്യോഗികമായ രഹസ്യരേഖകളടക്കം ഓഫീസ് മുറിയിലുണ്ട്. വ്യക്തിപരമായി ആക്രമിക്കാനാണ് ശ്രമം. എന്തിനാണ് മുറി പൂട്ടിയതെന്ന് അന്വേഷിക്കണം. കാണാതായെന്ന് പറയുന്ന ഉപകരണം ആശുപത്രിയിൽ തന്നെയുണ്ടെന്നും ഹാരിസ് പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ ഉപകരണം കാണാനില്ലെന്ന് വകുപ്പ് മേധാവിയായ ഡോ. ഹാരിസ് സമ്മതിച്ചതായാണ് വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡിഎംഇ തല അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

 

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 12 seconds ago
10,568 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് കാണാതായെന്ന് പറഞ്ഞ ഉപകരണം ആശുപത്രിയിൽ തന്നെയുള്ളതായി കണ്ടെത്തൽ

5 minutes ago

വോട്ടർ പട്ടിക ക്രമക്കേടിനെതിരെ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം

8 minutes ago

സെബാസ്റ്റ്യന്റെ കാറിൽ നിന്ന് കത്തിയും ചുറ്റികയും ഡീസൽ കന്നാസും കണ്ടെത്തി; നിർണായക തെളിവുകൾ

24 minutes ago

പണിക്കിടെ ബംഗാളികളുടെ പണവുമായി മുങ്ങിയ രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ

12 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!