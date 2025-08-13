World

ഗാസ പിടിച്ചെടുക്കാൻ സമിർ പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം; ചർച്ചകൾക്ക് തയ്യാറെന്ന് ഈജിപ്തിനെ അറിയിച്ച് ഹമാസ്

Photo of News Desk News Desk Send an email 2 days ago
10,869 Less than a minute
FacebookWhatsApp

ഗാസയുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ സേനയുടെ (IDF) തലവൻ ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ഹെർസി ഹലെവി പുതിയ പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം നൽകി. സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ഉന്നതതല കമാൻഡറാണ് സമിർ. ഗാസയുടെ പ്രതിരോധ രംഗത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു സമഗ്ര പദ്ധതിയാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

ഇസ്രായേലിന്റെ ഈ നീക്കങ്ങൾക്കിടെ, വെടിനിർത്തൽ ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഹമാസ് ഈജിപ്തിനെ അറിയിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഈജിപ്തിലെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം തലവൻ അബ്ബാസ് കമലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വെടിനിർത്തൽ കരാറിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സജീവമാണ്. എന്നാൽ, ബന്ദികളെ വിട്ടയക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇസ്രായേൽ ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഹമാസ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ചർച്ചകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കാൻ ഹമാസ് ഈജിപ്തിനെ സമീപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ, മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാനാണ് ഈജിപ്തിന്റെ ശ്രമം.

 

ഇസ്രായേലും ഹമാസും തമ്മിലുള്ള പുതിയ സംഘർഷം, വെടിനിർത്തൽ ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഒരു തടസ്സമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ, പുതിയ നീക്കങ്ങളിലൂടെ തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ ഇരുകൂട്ടരും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.

Tags
Photo of News Desk News Desk Send an email 2 days ago
10,869 Less than a minute
Photo of News Desk

News Desk

Related Articles

കരയാക്രമണത്തിന് മുന്നോടിയായി ഗാസ നഗരത്തിലെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടച്ചുനീക്കി ഇസ്രായേൽ

9 hours ago

യു.എസ്.-റഷ്യ ഉച്ചകോടിക്ക് മുന്നോടിയായി യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് സെലെൻസ്കി ലണ്ടനിൽ; യു.കെ. പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

1 day ago

അമേരിക്ക ലോകത്ത് ഭീകരതയും സ്വേച്ഛാധിപത്യവും പ്രോത്സഹിപ്പിക്കുന്നു: വിമർശനവുമായി ആർഎസ്എസ്

1 day ago

വാക്കുകളിലെ പിഴവുകൾ’ ഇറാൻ പ്രസിഡന്റിന് വരുത്തിവെച്ചത് വലിയ പ്രതിസന്ധി

2 days ago
Back to top button
error: Content is protected !!