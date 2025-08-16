അസർബൈജാൻ സൈന്യം ജെർമുക്കിലേക്ക് മുന്നേറിയെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ തള്ളി അർമേനിയ
യറീവാൻ: അസർബൈജാൻ സായുധ സേന ജെർമുക്കിലേക്ക് മുന്നേറിയെന്ന തരത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളിലും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും പ്രചരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് അർമേനിയൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇത് യഥാർത്ഥ സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെന്നും, നിലവിലെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
സൈനിക വിന്യാസത്തിൽ മുന്നേറ്റം നടന്നുവെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാൻ ചില കേന്ദ്രങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും, ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമല്ലെന്നും മന്ത്രാലയം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അർമേനിയൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് രേഖാമൂലവും അല്ലാതെയും കൃത്യമായ മറുപടികൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
തെറ്റായതും സ്ഥിരീകരിക്കാത്തതുമായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്ന് മന്ത്രാലയം പൊതുജനങ്ങളോടും മാധ്യമങ്ങളോടും അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഇത്തരം വ്യാജ വാർത്തകൾ അതിർത്തിയിലെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. നിലവിൽ അർമേനിയൻ സേനയും അസർബൈജാൻ സേനയും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തിയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ ശാന്തമാണ്.