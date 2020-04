ജലന്ധറിൽ തെളിഞ്ഞ ജീവനാളം

Share with your friends

സങ്കട വാർത്തകൾക്കിടയിൽ ഒരു സുന്ദര വാർത്ത! അതെ, ദുഖവും നിരാശയും മാത്രം നിറയുന്ന കോവിഡ് കാലത്ത്, പ്രകൃതി തന്ന ഏറ്റവും മനോഹരവും അത്ഭുതവുമായ വാർത്ത പുരാതന നഗരമായ പഞ്ചാബിലെ ജലന്ധറിൽ നിന്നുള്ളതാണ്..! മനുഷ്യ രാശിയ്ക്ക് പ്രകൃതി നൽകിയ ഏറ്റവും മികച്ച സന്ദേശമായി ഞാൻ കാണുന്ന ആ വാർത്ത ഇതാണ്.

‘വെള്ളിയാഴ്ച ഉറക്കമെഴുന്നേറ്റ ജലന്ധര്‍ നിവാസികള്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. മുന്നില്‍ മഞ്ഞണിഞ്ഞ ഹിമാലയ പര്‍വത നിരകള്‍. ജീവിതത്തില്‍ ആദ്യമായാണ് നഗരത്തില്‍നിന്ന് അവര്‍ ആ കാഴ്ച കാണുന്നത്.

ഫാക്ടറികള്‍ അടച്ചിടുകയും നിരത്തുകളില്‍നിന്ന് വാഹനഗതാഗതം പൂര്‍ണമായും ഒഴിയുകയും ചെയ്തതോടെ പുകപടലങ്ങള്‍ ഒഴിഞ്ഞ് അന്തരീക്ഷം തെളിയുകയായിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ വായുവിന്റെ നിലവാരവും ഉയര്‍ന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്”

അവിടെ ജീവിച്ചവരുടെ കാഴ്ചയിൽ നിന്നും ഒരു മഹാപർവതത്തെ വർഷങ്ങളോളം പൂർണമായും മറച്ചു കളഞ്ഞത് അവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന അതിരൂക്ഷമായ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണമായിരുന്നു എന്നും അതിനു നാം തന്നെയാണ് കാരണമായത് എന്നറിയുന്നയിൽ മനുഷ്യർ എന്ന നിലയിൽ നാം അങ്ങേയറ്റം ലജ്ജിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ലേ ? ഒരു പക്ഷെ ‘ആഗോള താപനമെന്നും’ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണമെന്നും കാർബൺ എമിഷൻ എന്നുംമൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മെ ബാധിക്കാത്ത എന്തോ ഒന്ന് പോലെ കണ്ണടച്ച് കളയുന്ന എല്ലാവർക്കുമായി പ്രകൃതി നൽകുന്ന അവസാന മുന്നറിയിപ്പാകാം ഇത്. സത്യം. നാം ഗതിമാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ രാശിയുടെ നാശം വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ അടുത്തെത്തുമെന്നു ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് മത ഗ്രന്ഥങ്ങളല്ല ശാസ്ത്രമാണ്!

ആധുനിക മനുഷ്യൻ ഉറച്ച കാൽവെയ്പു നടത്തിയ കഴിഞ്ഞ 150 കൊല്ലങ്ങളായി ഭൂമിയുടെ ചൂട് അൽപ്പാൽപ്പമായി കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ആഗോളതാപനത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന കാർബൺ എമിഷൻ റേറ്റ് 1996 ൽ 390 ppm ആയിരുന്നെങ്കിൽ 2018 കണക്കുകൾ പ്രകാരം 407.4 ppm ആയിരിക്കുന്നു. ഈ വളർച്ചാ നിരക്ക് വിലയിരുത്തിയാൽ അടുത്ത 36 കൊല്ലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ (ഏകദേശം 2050 – 2070 ) കാലയളവാകുമ്പോഴേക്കും കാർബൺ എമിഷൻ റേറ്റ് 450 എന്ന അതീവ അകപടകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. അങ്ങനെവന്നാൽ അന്തരീക്ഷത്തിന്റ താപം 2 ഡിഗ്രിയ്ക്ക് മേൽ കൂടുകയും അത് കാരണം ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിലെ മഞ്ഞുരുകി സമുദ്ര നിരപ്പ് ഏതാണ്ട് 4 മീറ്റർ വരെ ഉയരുകയും ചെയ്യാം.!

സമുദ്ര നിരപ്പ് ഒരു മീറ്റർ ഉയർന്നാൽ ഏകദേശം 100 കോടി ജങ്ങളുടെ താമസ സ്ഥലങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിലാകും. അത് നാല്‌ മീറ്ററായാൽ ലോക ജനസംഖ്യയിലെ 300 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് വാസ സ്ഥലം നഷ്ടമാകും. മാലിയും , ഹെയ്തിയും, ടുവാലുവും, ഗ്രീൻലാൻഡും തുടങ്ങി ഒരു പിടി രാജ്യങ്ങൾ എന്നന്നേക്കുമായി തുടച്ചു നീക്കപെടും നൈജീരിയ, ഇന്ത്യ, ബംഗ്ളാദേശ് രാജ്യങ്ങളിലെ പല സ്ഥലങ്ങളും അമേരിക്കയിലെ ന്യൂയോർക് ഉൾപ്പെടെ പല മഹാ നഗരങ്ങളും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങും. വെള്ളം കാരണം വർഷാവർഷം പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന കോടാനുകോടി ജനങ്ങളുടെ ദുരിത ജീവിതത്തിൻറെ കാഴ്ചയാണ് അടുത്ത 30 – 40 കൊല്ലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആഗോള താപനം മനുഷ്യ രാശിയ്ക്ക് കാത്തുവെച്ചിരിക്കുന്നതു എന്നത് അതിഭീകരമായ ഒരു യാഥാർഥ്യമാണ്.

പ്രകൃതിയ്ക്കും അതിലെ അനേകലക്ഷം ജീവികൾക്കും വരുന്ന നാശം മനുഷ്യ ജീവിതം ദുരിതത്തിലാക്കും. അതോടൊപ്പം ഐസ് എജുകൾക്കു മുന്നേ മഞ്ഞിൽ ഉറഞ്ഞു പോയ, മനുഷ്യ ജീവന് ഭീഷണിയാകാൻ കഴിയുന്ന അനേകായിരം സൂക്ഷമ ലോക ജാലങ്ങൾ മഞ്ഞുരുകുന്നതോടെ പ്രത്യക്ഷമാകാനും പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള സാധ്യതയും ശാസ്ത്ര ലോകം തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. ഒരു കൊറോണ വന്നോപ്പോഴേക്കും ലോകമെന്തായി എന്ന് കണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മോട് ഇനി വൈറസ് വിപത്തുകളെ പറ്റി ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലല്ലോ..! നാമിതൊന്നും അത്ര കാര്യമായി എടുക്കുന്നില്ല എന്നതാണു സത്യം. വ്യക്തിപരമാകാത്തതും വേദനിപ്പിക്കാത്തതും , അപ്രതീക്ഷിതമല്ലാത്തതും , ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കാത്തതുമെല്ലാം മനുഷ്യൻ അത്ര വലിയ കാര്യമായി എടുക്കാറില്ല. നോക്കൂ കൊറോണ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ച വാർത്ത കണ്ടപ്പോഴും ഇവിടെ വരില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചു ജീവിച്ചവരാണ് നാം. ഇത്ര ഭീകരമായി നമ്മെ ബാധിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചു കൂടി മികച്ച മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്ന നെടുവീർപ്പിടുന്നവരാണ് നാം. ആഗോള താപനവും അത്തരത്തിൽ അൽപ്പാൽപ്പമായി നമ്മെ ബാധിക്കാൻ പോകുന്ന ഒന്നാണെന്ന് പതിവ് പോലെ നാം മനസിലാക്കുന്നില്ല. വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങളും വാഹനങ്ങളും മനുഷ്യ ജീവിത വ്യവസ്ഥകളും മൂലമുണ്ടാകുന്ന ആഗോളതാപനത്തിൻറെ വളർച്ചയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ മികച്ച രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങളിലൂടെ തീർച്ചയായും നമുക്ക് കഴിയും. വ്യക്തിപരമായ പ്രധിരോധങ്ങളേക്കാൾ എന്ത് കൊണ്ടും അത് മികച്ചതുമാണ്. പെട്രോളിയം ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെയും പ്രകൃതി അനുകൂല വ്യവസായ സംസ്‍കാരം വളർത്തുന്നതിനുള്ള നിർബന്ധ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെയും ഇത് പ്രായോഗികവൽക്കരിക്കാനാകും എന്നാണു പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്. കാർബൺ എമിഷനലിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആദ്യ മൂന്നു രാജ്യങ്ങളിലെ നിയന്ത്രങ്ങൾ തന്നെ വലിയൊരാശ്വാസമാകും.

ആഗോള താപനത്തിനു കാരണമാകുന്ന കാർബൺ എമിഷൻ റേറ്റിലെ 53% ആദ്യ മൂന്നു രാജ്യങ്ങളുടെ സംഭാവനയാണ്. ചൈന (29%), അമേരിക്ക (17%) , ഇന്ത്യ (7%) ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതികൾക്ക് മനുഷ്യ രാശിയുടെ ഭാവി നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയും എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം. പക്ഷെ ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രകൃതിയെയും കാലാവസ്ഥയെയും ബഹുജനസമത്വത്തെയും ശാസ്ത്രത്തെയും മാനിക്കാത്ത വലതു പക്ഷ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങൾവലിയ ആശങ്കയാണുണ്ടാക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക സർവാധിപത്യം കൊതിക്കുന്ന ചൈനയോ, ‘കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല’ എന്ന് പറഞ്ഞു പാരീസ് കാലാവസ്‌ഥാ ഉടമ്പടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ട്രമ്പോ, ‘കാലാവസ്ഥയല്ല നമ്മുടെ സഹനശേഷിയും ശീലങ്ങളുമാണ് മാറുന്നത് ‘ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി മോഡിയോ പ്രതീക്ഷ നൽകാത്തിടത്തോളം അപകടം മനുഷ്യ രാശിയുടെ മുന്നിൽ തന്നെയുണ്ട് . എങ്കിലും മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നും പുറം തള്ളപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന വിഷ വാതകങ്ങളുടെ തോത് നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി യൂറോപ്യൻ നിയന്ത്രണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 2000 മുതൽ ഭാരത സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടിള്ള ഭാരത് സ്റ്റേജ് എമിഷൻ മാനദണ്ഡങ്ങളും അതിൻറെ തുടർച്ചയായി 2020 ൽ ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ BS6 നിയന്ത്രണങ്ങളുമെല്ലാം

ചെറിയ തോതിൽ ആശ്വാസകരമാണ്.

ലോക രാജ്യങ്ങൾ ഒത്തൊരുമിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചാൽ അതിജീവന സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ജലന്ധറിൽ തെളിഞ്ഞ ഹിമ-ജീവദീപ്തം നമ്മോടു വിളിച്ചു പറയുന്നത്. പ്രവർത്തിക്കുകയെ വഴിയുള്ളു എന്ന് ഓർമ്മപെടുത്താൻ മുൻ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബാൻ-കി-മൂൺ എടുത്ത് പറഞ്ഞ Maros Sefcovic ൻറെ വചനം മാത്രമേ വീണ്ടും പറയാനുള്ളു “There is no plan B because there is no planet B” (മറ്റൊരു ഗ്രഹമില്ലാത്തതിനാൽ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല..!)