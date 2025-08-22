Kerala

കാസർകോട് മഞ്ചേശ്വരത്ത് എഎസ്‌ഐയെ ക്വാർട്ടേഴ്‌സിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

കാസർകോട് മഞ്ചേശ്വരത്ത് എഎസ്‌ഐയെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. മഞ്ചേശ്വരം പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെ എസ് ഐ മധുസൂദനനാണ്(50) മരിച്ചത്.

പോലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്‌സിലാണ് എഎസ്‌ഐയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടത്. കാസർകോട് കുറ്റിക്കോൽ സ്വദേശിയാണ്. അവിവാഹിതനാണ് മധുസൂദനൻ.

മരണകാരണം വ്യക്തമല്ല. പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുകയാണ്. മൃതദേഹം ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റും.

