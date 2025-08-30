ഏഷ്യാ കപ്പ്: യുഎഇയിലെ കനത്ത ചൂട് കാരണം മത്സരങ്ങളുടെ സമയം മാറ്റി; ഇന്ത്യ-പാക് പോരാട്ടം എപ്പോൾ തുടങ്ങുമെന്നറിയാം

ദുബായ്: യുഎഇയിലെ കനത്ത ചൂട് കാരണം ഏഷ്യാ കപ്പ് മത്സരങ്ങളുടെ സമയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി. കളിക്കാരുടെ ആരോഗ്യപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ തീരുമാനം. നേരത്തെ വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് തുടങ്ങാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന മത്സരങ്ങൾ, ഇനി വൈകുന്നേരം 7:30-ന് (ഇന്ത്യൻ സമയം) ആരംഭിക്കും. ഇത് കളിക്കാർക്കും കാണികൾക്കും കൂടുതൽ ആശ്വാസം നൽകും.
ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും തമ്മിലുള്ള മത്സരം ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് നടക്കും. ഈ കളി വൈകുന്നേരം 7:30-നാണ് തുടങ്ങുക. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ പോരാട്ടം, രാത്രി വൈകിയും തുടർന്നേക്കാം.
പുതിയ സമയക്രമം:
* ടോസ്: വൈകുന്നേരം 7:00 IST
* മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്: വൈകുന്നേരം 7:30 IST
കടുത്ത വേനൽക്കാലമാണ് യുഎഇയിൽ. പകൽ താപനില 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിലാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കളിക്കാർക്ക് ഫിറ്റ്നസ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ തീരുമാനം കളിക്കാരുടെ പ്രകടനത്തെയും മത്സരത്തിന്റെ നിലവാരത്തെയും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ഏഷ്യാ കപ്പിന്റെ എല്ലാ മത്സരങ്ങൾക്കും ഈ പുതിയ സമയം ബാധകമായിരിക്കും. മത്സരങ്ങൾ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന ചാനലുകളും ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും ഈ മാറ്റം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട്, തങ്ങളുടെ ഇഷ്ട ടീമുകളുടെ മത്സരം കാണാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ആരാധകർക്ക് പുതിയ സമയം ശ്രദ്ധിക്കാം.