Kerala

ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കയറാൻ ശ്രമം; പെരുമ്പാവൂരിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട നിയമവിദ്യാർഥിനിയുടെ അമ്മ അറസ്റ്റിൽ

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 2 hours ago
10,651 Less than a minute
FacebookWhatsApp

ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കയറാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന കേസിൽ പെരുമ്പാവൂരിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട നിയമവിദ്യാർഥിനിയുടെ അമ്മയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയോടെയാണ് സംഭവം

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജഡ്ജിമാരെ കണ്ട് സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇവർ ഹൈക്കോടതിയിലെത്തിയത്. ബഹളമുണ്ടാക്കിയതോടെ ഇവരെ പോലീസ് തടഞ്ഞ് വെച്ച് സ്‌റ്റേഷനിൽ വിവരം അറിയിച്ചു.

വനിതാ പോലീസ് എത്തി ഇവരെ സ്‌റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടു

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 2 hours ago
10,651 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

ചികിത്സക്കെത്തിയപ്പോൾ ലൈംഗിക പീഡനം; 15 വയസുകാരിയുടെ പരാതിയിൽ ആയുർവേദ ഡോക്ടർ അറസ്റ്റിൽ

12 minutes ago

പാലക്കാട് ശ്രീനിവാസൻ വധക്കേസ്: നാല് പ്രതികൾക്ക് കൂടി ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു

22 minutes ago

മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്; പവന് ഇന്ന് 320 രൂപ കുറഞ്ഞു

56 minutes ago

ജിമ്മിൽ കയറി മോഷണം; ബിഗ് ബോസ് താരം ജിന്റോക്കെതിരെ കേസ്

1 hour ago
Back to top button
error: Content is protected !!