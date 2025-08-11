Kerala

ആഗസ്റ്റ് 14ന് വിഭജന ഭീതി ദിനം ആചരിക്കണം; സർക്കുലറുമായി ഗവർണർ

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 22 minutes ago
10,578 Less than a minute
FacebookWhatsApp

ആഗസ്റ്റ് 14ന് വിഭജന ഭീതി ദിനം ആചരിക്കണമെന്ന വിവാദ സർക്കുലറുമായി ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര അർലേക്കർ. ആഗസ്റ്റ് 14ന് വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന് സർവകലാശാല വിസിമാർക്ക് ഗവർണർ നിർദേശം നൽകി.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

ഇന്ത്യ-പാക് വിഭജനത്തിന്റെ ഓർമക്കായി ആഗസ്റ്റ് 14ന് വിഭജന ഭീതി ദിനം ആചരിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നേരത്തെ നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ ചുവട് പിടിച്ചാണ് എല്ലാ സർവകലാശാലകൾക്കും ഗവർണർ നിർദേശം നൽകിയത്

എന്നാൽ ഗവർണറുടെ വിഭജന ഭീതിദിന സർക്കുലർ സമാന്തര ഭരണ സംവിധാനമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി പ്രതികരിച്ചു. ദിനാചരണം നടത്താൻ നിർദേശിക്കാൻ ഗവർണർക്ക് അധികാരമില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 22 minutes ago
10,578 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

തൃശ്ശൂരിൽ ബിജെപി അനർഹമായ നൂറുകണക്കിന് വോട്ട് ചേർത്തു; കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് വിഎസ് സുനിൽകുമാർ

3 minutes ago
Vedan Attack: Sangh Parivar's Dalit Agenda Exposed

ബലാത്സംഗ കേസ്: റാപ്പർ വേടനെതിരെ ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറത്തിറക്കി

18 minutes ago
gold

റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ചിറങ്ങി സ്വർണവില; പവന് ഇന്ന് 560 രൂപ കുറഞ്ഞു

40 minutes ago

ആണ്‍സുഹൃത്ത്‌ മതം മാറാൻ നിർബന്ധിച്ചു, മർദിച്ചു; കോതമംഗലത്ത് ടിടിഐ വിദ്യാർഥിനി തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ

45 minutes ago
Back to top button
error: Content is protected !!