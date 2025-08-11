National

ജിഎസ്ടി സ്ലാബ് ഒരു കോടി രൂപയാക്കാൻ ബാങ്കുകളുടെ ശുപാർശ; ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യം

ന്യൂഡൽഹി: വ്യാപാരികൾക്കുള്ള ജിഎസ്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ പരിധി ഒരു കോടി രൂപയായി ഉയർത്താൻ ബാങ്കുകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ശുപാർശ നൽകി. ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് യുപിഐ ഇടപാടുകൾക്ക് വ്യാപാരികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന നികുതി നോട്ടീസുകൾ വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ, ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകളിൽ നിന്ന് വ്യാപാരികൾ പിന്തിരിയുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഈ നീക്കത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

നിലവിൽ, ചരക്ക് വ്യാപാരം നടത്തുന്ന വ്യാപാരികൾക്ക് 40 ലക്ഷം രൂപയും സേവനദാതാക്കൾക്ക് 20 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ജിഎസ്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധമാക്കാനുള്ള വാർഷിക വിറ്റുവരവ് പരിധി. എന്നാൽ, വ്യാപാരികൾ നടത്തുന്ന യുപിഐ ഇടപാടുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ജിഎസ്ടി വകുപ്പിന് ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ, ഈ പരിധി ലംഘിച്ച നിരവധി വ്യാപാരികൾക്ക് നോട്ടീസ് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇത് ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്കിടയിൽ വലിയ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുകയും, പലരും ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ ഒഴിവാക്കി വീണ്ടും പണമിടപാടുകളിലേക്ക് മാറാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു.

 

ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് വളർച്ചയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് ബാങ്കുകൾ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ധനകാര്യ സേവന വകുപ്പ് (ഡിഎഫ്എസ്) ബാങ്കുകൾ, റിസർവ് ബാങ്ക്, നാഷണൽ പേയ്മെന്റ്സ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എൻപിസിഐ) തുടങ്ങിയവരുമായി കൂടിയാലോചന നടത്തിയത്. ഈ ചർച്ചകളിലാണ് ജിഎസ്ടി പരിധി ഒരു കോടി രൂപയായി ഉയർത്തണമെന്ന നിർദേശം ഉയർന്നുവന്നത്.

ഇതുവഴി ചെറുകിട വ്യാപാരികളെ ജിഎസ്ടി നിയമങ്ങളുടെ സങ്കീർണതകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനും, ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകാനും സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. കൂടാതെ, ഒരു കോടി രൂപയിൽ താഴെ വാർഷിക വരുമാനമുള്ള വ്യാപാരികളുടെ യുപിഐ ഇടപാടുകൾക്ക് മർച്ചന്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് (എംഡിആർ) ഒഴിവാക്കാനും ബാങ്കുകൾ ശുപാർശ ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര സർക്കാരും ജിഎസ്ടി കൗൺസിലുമാണ്.

 

