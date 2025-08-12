പുതിയ മെട്രോയിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ തിരക്കിട്ട് യാത്രക്കാർ
ബെംഗളൂരു നഗരത്തിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് ആശ്വാസമായി പുതിയ യെല്ലോ ലൈൻ മെട്രോ സർവീസ് ആരംഭിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പുതിയ മെട്രോ ലൈനിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ നിരവധി ആളുകളാണ് ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ സ്റ്റേഷനുകളിലേക്ക് എത്തിയത്. ആർ.വി. റോഡ് മുതൽ ബൊമ്മസാന്ദ്ര വരെയുള്ള 19 കിലോമീറ്റർ പാതയാണ് ഇപ്പോൾ തുറന്നു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ നഗരത്തിലെ മെട്രോ ശൃംഖലയുടെ ആകെ ദൈർഘ്യം 96 കിലോമീറ്ററായി ഉയർന്നു.
യാത്രക്കാർക്കായി മെട്രോ തുറന്നു കൊടുത്തതിന് പിന്നാലെ, പുതിയ ലൈനിലെ ആദ്യ യാത്രക്കാരാകാൻ ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടി. പ്രത്യേകിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റി പോലുള്ള ഐടി ഹബ്ബുകളിലേക്കുള്ള യാത്ര എളുപ്പമാകുന്നതിനാൽ ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ ഇത് വലിയ ആവേശമുണ്ടാക്കി. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഡ്രൈവറില്ലാത്ത ട്രെയിനുകളാണ് ഈ പാതയിൽ സർവീസ് നടത്തുന്നത്. നഗരത്തിലെ ഗതാഗത മേഖലയിൽ ഒരു സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പാണ് ഈ പുതിയ മെട്രോ പാത.