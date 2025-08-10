സംസ്ഥാനത്ത് ഓണ്ലൈനിലൂടെ മദ്യം വിൽക്കുന്നതിനുള്ള തീരുമാനവുമായി ബെവ്കോ
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഓണ്ലൈനിലൂടെ മദ്യം വിൽക്കുന്നതിനുള്ള തീരുമാനവുമായി ബെവ്കോ. ഇതുസംബന്ധിച്ച വിശദമായ ശുപാര്ശ ബെവ്കോ എംഡി ഹര്ഷിത അട്ടല്ലൂരി സര്ക്കാരിന് സമര്പ്പിച്ചു. വരുമാന വര്ധനവ് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഓണ്ലൈനിലൂടെ മദ്യവിൽപ്പനക്കൊരുങ്ങുന്നത്.
ഇതിനായി ബെവ്കോ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനും തയ്യാറാക്കി. സ്വിഗ്ഗിയടക്കമുള്ള ഓണ്ലൈൻ ഡെലിവറി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള് താത്പര്യം അറിയിച്ച് മുന്നോട്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഹര്ഷിത അട്ടല്ലൂരി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മൂന്നുവര്ഷം മുൻപും സര്ക്കാരിനോട് ഓണ്ലൈൻ മദ്യവിൽപ്പനയ്ക്ക് അനുമതി തേടിയിരുന്നു. എന്നാൽ, സര്ക്കാര് അനുമതി നൽകിയിരുന്നില്ല.
23 വയസിന് മുകളിലുള്ളവര്ക്കായിരിക്കും ഓണ്ലൈനിൽ മദ്യം വാങ്ങാൻ കഴിയുക. മദ്യം നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രായം തെളിയിക്കുന്ന രേഖ നൽകണം. ഓണ്ലൈൻ മദ്യവിൽപ്പനയ്ക്ക് പുറമെ വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യം പുറത്തിറക്കണമെന്നും ബെവ്കോ ശുപാര്ശ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
മദ്യവിൽപ്പന വര്ധിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പുതിയ തീരുമാനം. വിനോദ സഞ്ചാരികളടക്കം വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യം പുറത്തിറക്കണമെന്ന നിര്ദേശം മുന്നോട്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ബെവ്കോ അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വിദേശ നിര്മിത ബിയര് വിൽപ്പനയും അനുവദിക്കണമെന്ന് ബെവ്കോ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.