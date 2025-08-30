ബിഗ് ബോസ് 19: വൈറൽ തമാശകളുടെ പേരിൽ പ്രണീത് മോറിനെ ശാസിച്ച് സൽമാൻ ഖാൻ; താരത്തിന്റെ മറുപടി ശ്രദ്ധ നേടുന്നു
ബിഗ് ബോസ് 19-ന്റെ ആദ്യ എപ്പിസോഡിൽ തന്നെ മത്സരാർത്ഥിയായ പ്രണീത് മോർ വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടി. ഷോയുടെ അവതാരകനായ സൽമാൻ ഖാൻ, പ്രണീത് മുൻപ് പറഞ്ഞ വൈറൽ തമാശകളുടെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്തു. പ്രണീത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ച, സൽമാൻ ഖാനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകളെയും കുറിച്ചുള്ള തമാശകൾ ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.
വാട്സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈
ബിഗ് ബോസ് വേദിയിൽ വെച്ച് സൽമാൻ ഖാൻ പ്രണീതിനോട്, “ഇപ്പോൾ എന്നെക്കുറിച്ചും തമാശകൾ പറയുമോ?” എന്ന് തമാശ രൂപേണ ചോദിച്ചു. ഇതിന് മറുപടിയായി പ്രണീത്, “സർ, നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് തമാശ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നെ ഇല്ലാതാകും” എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രണീതിന്റെ ഈ മറുപടി ഷോയിൽ ചിരി പടർത്തി. അതേസമയം, സൽമാൻ ഖാന്റെ ഈ ചോദ്യം പ്രണീതിനെ അമ്പരപ്പിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. മുൻപ് പറഞ്ഞ തമാശകളുടെ പേരിൽ പ്രണീതിനെ പരിഹസിച്ച സൽമാൻ ഖാന്റെ സമീപനം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്.