National

ബിഗ് ബോസ് 19: വൈറൽ തമാശകളുടെ പേരിൽ പ്രണീത് മോറിനെ ശാസിച്ച് സൽമാൻ ഖാൻ; താരത്തിന്റെ മറുപടി ശ്രദ്ധ നേടുന്നു

Photo of News Desk News Desk Send an email 25 minutes ago
10,569 Less than a minute
FacebookWhatsApp

ബിഗ് ബോസ് 19-ന്റെ ആദ്യ എപ്പിസോഡിൽ തന്നെ മത്സരാർത്ഥിയായ പ്രണീത് മോർ വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടി. ഷോയുടെ അവതാരകനായ സൽമാൻ ഖാൻ, പ്രണീത് മുൻപ് പറഞ്ഞ വൈറൽ തമാശകളുടെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്തു. പ്രണീത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ച, സൽമാൻ ഖാനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകളെയും കുറിച്ചുള്ള തമാശകൾ ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

ബിഗ് ബോസ് വേദിയിൽ വെച്ച് സൽമാൻ ഖാൻ പ്രണീതിനോട്, “ഇപ്പോൾ എന്നെക്കുറിച്ചും തമാശകൾ പറയുമോ?” എന്ന് തമാശ രൂപേണ ചോദിച്ചു. ഇതിന് മറുപടിയായി പ്രണീത്, “സർ, നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് തമാശ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നെ ഇല്ലാതാകും” എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രണീതിന്റെ ഈ മറുപടി ഷോയിൽ ചിരി പടർത്തി. അതേസമയം, സൽമാൻ ഖാന്റെ ഈ ചോദ്യം പ്രണീതിനെ അമ്പരപ്പിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. മുൻപ് പറഞ്ഞ തമാശകളുടെ പേരിൽ പ്രണീതിനെ പരിഹസിച്ച സൽമാൻ ഖാന്റെ സമീപനം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്.

 

Photo of News Desk News Desk Send an email 25 minutes ago
10,569 Less than a minute
Photo of News Desk

News Desk

Related Articles

എസ്.ഐ.ആർ. ഡ്രൈവിനെതിരെ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ

6 minutes ago

എസ്‌സിഒ ഉച്ചകോടിക്ക് മുന്നോടിയായി സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് പ്രസിഡന്റ് സെലെൻസ്കി പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ വിളിച്ചു

2 hours ago

അമേരിക്കൻ താരിഫ് പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ സർക്കാർ ‘അടിയന്തര ദുരിതാശ്വാസ നടപടികൾ’ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നു

2 hours ago

നോബൽ സമ്മാനവും ഒരു രൂക്ഷമായ ഫോൺ സംഭാഷണവും: ട്രംപ്-മോദി ബന്ധം ഉലഞ്ഞതെങ്ങനെ?

5 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!