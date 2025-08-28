ബിഹാർ വോട്ടർ പട്ടിക: ഉൾപ്പെടുത്താനും ഒഴിവാക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ട് 1.95 ലക്ഷം അപേക്ഷകൾ; 25,000 എണ്ണത്തിൽ തീർപ്പായി
പട്ന: ബിഹാറിൽ വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക തീവ്ര പരിശോധന (Special Intensive Revision – SIR) നടപടികൾ പുരോഗമിക്കവേ, വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കുന്നതിനും ഒഴിവാക്കുന്നതിനും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇതുവരെ 1.95 ലക്ഷത്തിലധികം അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചതായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു. ഈ അപേക്ഷകളിൽ ഏകദേശം 25,000 എണ്ണത്തിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചതായും കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കി.
സംസ്ഥാനത്തെ കരട് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്നും 65 ലക്ഷത്തോളം ആളുകളുടെ പേരുകൾ ഒഴിവാക്കിയത് വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും എൻജിഒകളും നൽകിയ ഹർജികൾ സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരുടെ വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കോടതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.
വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനും തിരുത്തലുകൾ വരുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ രേഖയായി ആധാർ കാർഡ് ഉൾപ്പെടെ 11 രേഖകൾ സ്വീകരിക്കാമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, സെപ്റ്റംബർ 1 വരെയാണ് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയം.
അതേസമയം, ബിജെപി, കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദേശീയ പാർട്ടികളൊന്നും ഇതുവരെ വോട്ടർ പട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യമായ അപേക്ഷകൾ നൽകിയിട്ടില്ല. സി.പി.ഐ (എം.എൽ) – ലിബറേഷൻ 79 അപേക്ഷകളും ആർ.ജെ.ഡി 3 അപേക്ഷകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പങ്കാളിത്തം കുറവാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബർ 30-ന് അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി സുപ്രീം കോടതി ഒരു സ്വതന്ത്ര സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ വ്യാപകമായ ആരോപണങ്ങളാണ് ഉയർന്നിട്ടുള്ളത്.