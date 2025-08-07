Kerala

മുതലപ്പൊഴിയിൽ വീണ്ടും വള്ളം മറിഞ്ഞു; രണ്ട് പേർക്ക് പരുക്ക്

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 1 hour ago
10,586 Less than a minute
FacebookWhatsApp

മുതലപ്പൊഴിയിൽ വീണ്ടും വള്ളം മറിഞ്ഞ് അപകടം. മത്സ്യബന്ധനം കഴിഞ്ഞ് വരികയായിരുന്ന വള്ളമാണ് മറിഞ്ഞത്. അഞ്ച് പേരാണ് വള്ളത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

അഞ്ച് പേരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി. അഴിമുഖത്തെ ശക്തമായ തിരയാണ് അപകടത്തിന് കാരണം. പരുക്കേറ്റ രണ്ട് പേരെ പെരുമാതുറയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശികളായ നിക്‌സൺ, വിനീത എന്നിവർക്കാണ് പരുക്കേറ്റത്. ഇൻഫന്റ് ജീസസ് എന്ന വള്ളമാണ് മറിഞ്ഞത്. ഒരാഴ്ചക്കിടെ ഇവിടെയുണ്ടാകുന്ന ആറാമത്തെ വള്ളം അപകടമാണിത്.

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 1 hour ago
10,586 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

കോഴിക്കോട്-വയനാട് നാലുവരി തുരങ്കപാതയുടെ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ഈ മാസം 31ന്

8 minutes ago

കൊച്ചിയിൽ മെട്രോ ട്രാക്കിൽ നിന്നും യുവാവ് താഴേക്ക് ചാടി; ഗുരുതര പരുക്ക്

12 minutes ago

വെളിച്ചെണ്ണ വില നിയന്ത്രിക്കാൻ സർക്കാർ; തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ സപ്ലൈകോ വഴി 457 രൂപക്ക് വിൽപ്പന

26 minutes ago

ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ; ഭർതൃവീട്ടിൽ ജീവനൊടുക്കിയ ജിസ്‌നയുടെ ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പ് പുറത്ത്

29 minutes ago
Back to top button
error: Content is protected !!