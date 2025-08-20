National

ചിത്രദുർഗയിൽ 20കാരിയുടെ മൃതദേഹം റോഡരികിൽ; നഗ്നമായ ശരീരം പാതി കത്തിയ നിലയിൽ

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 2 hours ago
10,669 Less than a minute
police
FacebookWhatsApp

കർണാടകയിലെ ചിത്രദുർഗയിൽ 20കാരിയെ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. രണ്ടാം വർഷ ഡിഗ്രി വിദ്യാർഥിനിയുടെ മൃതദേഹമാണ് റോഡരികിൽ കണ്ടെത്തിയത്. നഗ്നമായ മൃതദേഹം പാതി കത്തിയ നിലയിലായിരുന്നു.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

പെൺകുട്ടിയെ ഓഗസ്റ്റ് 14ന് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ശേഷം കാണാതായിരുന്നു. അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് മൃതദേഹം ലഭിച്ചത്. പെൺകുട്ടി ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായതായാണ് സംശയം.

സംഭവത്തിൽ കൊലക്കുറ്റത്തിന് പോലീസ് കേസെടുത്തു. കുറ്റവാളികളെ പിടികൂടാതെ പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങില്ലെന്നാണ് ബന്ധുക്കളുടെ നിലപാട്. ചിത്രദുർഗയിൽ പ്രതിഷേധം നടക്കുകയാണ്.

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 2 hours ago
10,669 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

ചിത്രദുർഗയിലെ ബിരുദ വിദ്യാർഥിനിയുടെ കൊലപാതകം; പ്രതി പിടിയിൽ

23 minutes ago

ഡൽഹിയിൽ രണ്ടുനില കെട്ടിടം തകർന്നുവീണ് മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു

2 hours ago

മന്ത്രിമാരെ പുറത്താക്കാനുള്ള ബില്ലിനെ പിന്തുണച്ച് തരൂർ; തെറ്റൊന്നും കാണുന്നില്ല

2 hours ago

അഹമ്മദാബാദിൽ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയെ എട്ടാം ക്ലാസുകാരൻ കുത്തിക്കൊന്നു

2 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!