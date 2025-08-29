ബോയിംഗ്-ചൈന ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുന്നു; 500 വിമാനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു
ബോയിംഗിന് ആശ്വാസം: ചൈനയുമായുള്ള വ്യാപാര തർക്കങ്ങൾ അവസാനിച്ചു, വിമാന ഡെലിവറി പുനരാരംഭിച്ചു
അമേരിക്കൻ വിമാന നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ ബോയിംഗിന് ആശ്വാസമായി, ചൈനയുമായുള്ള വ്യാപാര തർക്കങ്ങൾ അവസാനിച്ചു. ഇതോടെ ബോയിംഗ് വിമാനങ്ങൾ ചൈനയിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിലക്ക് നീങ്ങി. 500 ജെറ്റുകൾ വിൽക്കാനുള്ള പുതിയ കരാറിനെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ബോയിംഗിന്റെ ഭാവി വളർച്ചയ്ക്ക് നിർണായകമാണ്.
അടുത്തിടെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര യുദ്ധം കാരണം ചൈന ബോയിംഗ് വിമാനങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി നിർത്തിവെച്ചിരുന്നു. ഇത് ബോയിംഗിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ വിലക്ക് പിൻവലിച്ചതോടെ, കമ്പനി ചൈനീസ് വിപണിയിൽ വീണ്ടും സജീവമാകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. 2023-ന് മുമ്പ് നിർമ്മിച്ച 30-ഓളം 737 മാക്സ് ജെറ്റുകളിൽ 25 എണ്ണവും ചൈനീസ് ഉപഭോക്താക്കൾ ഏറ്റെടുക്കുമെന്നാണ് ബോയിംഗ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ചൈനീസ് വിപണി ബോയിംഗിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കമ്പനിയുടെ വാണിജ്യ ബാക്ക്ലോഗിന്റെ ഏകദേശം 10% ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഓർഡറുകളാണ്. പുതിയ കരാറിലൂടെ ചൈനയിലെ വ്യോമയാന മേഖലയുടെ വളർച്ചയിൽ ബോയിംഗിന് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കാൻ സാധിക്കും. എങ്കിലും, വ്യാപാര തർക്കങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും കാരണം ഭാവിയിൽ ഇത്തരം കരാറുകൾക്ക് വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.