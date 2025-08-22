World

കൊളംബിയയിൽ ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിലും ഹെലികോപ്റ്റർ ആക്രമണത്തിലും 18 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

കൊളംബിയയിൽ ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിലും ഹെലികോപ്റ്റർ ആക്രമണത്തിലും 18 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. രാജ്യത്തെ മുൻ വിമത സംഘടനയായ എഫ്.എ.ആർ.സിയുടെ (FARC) വിവിധ പിരിഞ്ഞുപോയ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. നാൽപ്പതിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

  • പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

* കാർ ബോംബ് സ്ഫോടനം: രാജ്യത്തെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ നഗരമായ കാലിയിൽ കൊളംബിയൻ വ്യോമസേനയുടെ താവളത്തിന് സമീപം ഒരു സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ നിറച്ച വാഹനം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. ഈ ആക്രമണത്തിൽ ആറ് പേർ മരിക്കുകയും 71 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.

* ഹെലികോപ്റ്റർ ആക്രമണം: മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ്, ആൻ്റിയോക്വിയയിലെ അമാൽഫി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ കഞ്ചാവ് ചെടി നശിപ്പിക്കുന്ന പോലീസ് ഓപ്പറേഷനിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോക്ക് UH-60 ഹെലികോപ്റ്ററിന് നേരെ വെടിവെപ്പുണ്ടായി. ഇതിൽ 12 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു.

* പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ പ്രതികരണം: കൊളംബിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഗുസ്താവോ പെട്രോ ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ചു. 2016-ലെ സമാധാന ഉടമ്പടി അംഗീകരിക്കാത്ത എഫ്.എ.ആർ.സിയുടെ വിമത വിഭാഗങ്ങളാണ് ഈ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. നീണ്ട ആഭ്യന്തര സംഘർഷത്തിന് അറുതി വരുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതായിരുന്നു 2016-ലെ സമാധാന ഉടമ്പടി. 450,000-ത്തിലധികം ആളുകളാണ് ഈ ആഭ്യന്തര സംഘർഷത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

ഈ ആക്രമണങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ആരും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും, രാജ്യത്തെ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയായാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയും വിമത ഗ്രൂപ്പുകളും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം കൊളംബിയയിൽ ഇപ്പോഴും സജീവമാണ്.

 

