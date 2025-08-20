National

ഡൽഹിയിൽ സ്‌കൂളുകൾക്ക് നേരെ ബോംബ് ഭീഷണി; ബോംബ് സ്‌ക്വാഡ് പരിശോധന നടത്തുന്നു

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 3 hours ago
10,587 Less than a minute
FacebookWhatsApp

രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് സ്‌കൂളുകൾക്ക് നേരെ വീണ്ടും ബോംബ് ഭീഷണി. മാളവ്യ നഗറിലെ എസ്‌കെവി സ്‌കൂൾ, പ്രസാദ് നഗറിലെ ആന്ധ്ര സ്‌കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഇ-മെയിൽ വഴി ബോംബ് ഭീഷണി സന്ദേശം എത്തിയത്.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

തുടർന്ന് വിദ്യാർഥികളെയും ജീവനക്കാരെയും സ്‌കൂളിൽനിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചു. സ്ഥലത്ത് പോലീസിന്റെയും ബോംബ് സ്‌ക്വാഡിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന നടത്തുകയാണ്.

തിങ്കളാഴ്ചയും ഡൽഹിയിലെ വിവിധ സ്‌കൂളുകളിൽ ബോംബ് ഭീഷണിയുണ്ടായിരുന്നു. തുടർന്ന് ബോംബ് സ്‌ക്വാഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും ഒന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 3 hours ago
10,587 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

പ്രതിപക്ഷ സർക്കാരുകളെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള നീക്കം; അറസ്റ്റിലാകുന്ന മന്ത്രിമാരെ നീക്കുന്ന ബില്ലിനെ എതിർക്കുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം

4 hours ago

ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്തക്ക് നേരെ ആക്രമണം, മുഖ്യമന്ത്രി ആശുപത്രിയിൽ; യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

4 hours ago

ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി സിപി രാധാകൃഷ്ണൻ ഇന്ന് പത്രിക നൽകും

6 hours ago
loksabha

അറസ്റ്റിലായി ഒരു മാസം കസ്റ്റഡിയിൽ കിടന്നാൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം നഷ്ടമാകും; ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ ലോക്‌സഭയിൽ

6 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!