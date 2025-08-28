National

അമേരിക്കൻ ഉത്പന്നങ്ങൾ ബഹിഷ്‌കരിക്കണം, പെപ്‌സിയും കെഎഫ്‌സിയും വാങ്ങരുത്: ബാബാ രാംദേവ്

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 27 minutes ago
10,572 Less than a minute
FacebookWhatsApp

ഇന്ത്യൻ ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് 25 ശതമാനം അധിക തീരുവ ചുമത്തിയ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിനിടെ യോഗ ട്രെയ്‌നർ ബാബ രാംദേവ്. അമേരിക്കൻ കമ്പനികളെയും ബ്രാൻഡുകളെയും പൂർണമായി ബഹിഷ്‌കരിക്കണമെന്ന് യോഗ പരിശീലകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യൻ ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച 25 ശതമാനം തീരുവയും അധികമായി പ്രഖ്യാപിച്ച 25 ശതമാനവും കൂട്ടി 50 ശതമാനം തീരുവ ആക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് രാംദേവിന്റെ പ്രതികരണം

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

ഇത് രാഷ്ട്രീയ ഗുണ്ടായിസവും ഏകാധിപത്യവുമാമ്. ഇന്ത്യൻ ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് 50 ശതമാനം തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തിയതിനെ ഇന്ത്യൻ പൗരൻമാർ ശക്തമായി എതിർക്കണം. അമേരിക്കൻ കമ്പനികളെയും ബ്രാൻഡുകളെയും പൂർണമായും ബഹിഷ്‌കരിക്കണമെന്നും ബാബാ രാംദേവ് ആഹ്വാനം ചെയ്തു

പെപ്‌സി, കൊക്കക്കോള, സബ് വേ, കെഎഫ്‌സി, മക്‌ഡൊണാൾഡ് എന്നിവയുടെ കൗണ്ടറുകളിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനെ പോലും കാണരുത്. ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അമേരിക്കയിൽ പ്രതിസന്ധികളുണ്ടാകും. ഒടുവിൽ ട്രംപിന് ഈ തീരുവകൾ പിൻവലിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും രാംദേവ് പറഞ്ഞു

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 27 minutes ago
10,572 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

താരിഫ് യുദ്ധം കത്തുമ്പോൾ താരം ആര്?

1 hour ago

സി സദാനന്ദന്റെ രാജ്യസഭാ നോമിനേഷൻ റദ്ദാക്കണം; ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി

3 hours ago

ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ഗുരെസ് സെക്ടറിൽ നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ശ്രമം; രണ്ട് ഭീകരരെ സൈന്യം വധിച്ചു

3 hours ago

പാൽഘറിൽ നാലുനില കെട്ടിടം തകർന്നുവീണുണ്ടായ അപകടം; മരണസംഖ്യ 15 ആയി

3 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!