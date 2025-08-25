DubaiGulf

ദുബായിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് വസ്തു വാങ്ങുന്നത് നിയമക്കുരുക്കിലേക്ക് നയിക്കാം; ഇന്ത്യൻ റസിഡന്റ്സിന് മുന്നറിയിപ്പ്

ദുബായ്: ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപകർക്ക് ദുബായിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വിപണിയിൽ എളുപ്പത്തിൽ പ്രവേശനം സാധ്യമാക്കുന്ന നടപടികൾ ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനാണ്യ വിനിമയ നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാകാമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. വിദേശത്ത് വസ്തു വാങ്ങാൻ ഇന്റർനാഷണൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ (ICCs) ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ റസിഡന്റ്സ്, റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (ആർബിഐ) ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

സാധാരണയായി, ഹോട്ടൽ ബില്ലുകൾ, ഷോപ്പിംഗ്, യാത്രാ ചെലവുകൾ എന്നിവ പോലുള്ള ‘കറന്റ് അക്കൗണ്ട് ഇടപാടുകൾക്ക്’ വേണ്ടിയാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, വസ്തുവകകൾ വാങ്ങുന്നത് ‘ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇടപാടുകൾ’ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നു. വിദേശത്ത് വസ്തു വാങ്ങുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ റസിഡന്റ്സ് ലിബറലൈസ്ഡ് റെമിറ്റൻസ് സ്കീം (LRS) പോലുള്ള അംഗീകൃത മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ പണം അയക്കാൻ പാടുള്ളൂ.

 

എന്നാൽ, ചില നിക്ഷേപകർ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് വസ്തുവിന് ബുക്കിംഗ് തുക നൽകുകയോ ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് നടത്തുകയോ ചെയ്യുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇത് ആർബിഐയുടെയും ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് ആക്ടിന്റെയും (FEMA) ലംഘനമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഇടപാടുകൾക്ക് ആർബിഐയുടെയും ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെയും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെയും (ED) അന്വേഷണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരാമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

പ്രശസ്ത ധനകാര്യ ഉപദേഷ്ടാക്കൾ പറയുന്നത്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വഴി പണം അടച്ച് നിയമക്കുരുക്കിലായ നിക്ഷേപകർ നിയമപരമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ പണം അയക്കുകയും നേരത്തെയുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പേയ്മെന്റുകൾ റദ്ദാക്കാൻ ഡെവലപ്പർമാരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും വേണം.

ലളിതമായ നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ നിയമപരമായി വിദേശത്ത് വസ്തു വാങ്ങാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ബാങ്കുകൾ വഴി എൽആർഎസ് ഉപയോഗിച്ച് പണം അയക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗ്ഗം. വിദേശത്ത് വസ്തുവകകൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നിയമാനുസൃതമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ മാത്രം പിന്തുടരണമെന്ന് വിദഗ്ധർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു

