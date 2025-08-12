Technology

2035-ഓടെ സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ അതിവേഗ കണക്റ്റിവിറ്റിക്കുള്ള എഐ ഹബ്ബുകളാകും

3 hours ago
10,570 1 minute read
ഭാവിയിലെ സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ വെറും ആശയവിനിമയ ഉപകരണങ്ങളായി ഒതുങ്ങില്ല, മറിച്ച് നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ (AI) കരുത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംയോജിത ഡിജിറ്റൽ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറുമെന്ന് സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധർ പ്രവചിക്കുന്നു. 2035-ഓടെ, മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടൽ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ വിവിധ ഉപകരണങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും വിവരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന ഒരു AI ഹബ്ബായിരിക്കും ഓരോ സ്മാർട്ട്‌ഫോണും.

ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം തടസ്സങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു കണക്റ്റിവിറ്റി അനുഭവം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുക എന്നതാണ്. വീട്ടിലെ സ്മാർട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ, വാഹനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ നിരീക്ഷണ ഗാഡ്‌ജെറ്റുകൾ എന്നിവയെല്ലാം സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ വഴിയുള്ള AI സംവിധാനത്തിലൂടെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടും. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ദിനചര്യകളും മുൻഗണനകളും മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഈ AI-ക്ക് കഴിയും.

ഉദാഹരണത്തിന്, രാവിലെ ഉണരുമ്പോൾ തന്നെ ഫോണിലെ AI, കോഫി മെഷീൻ ഓണാക്കുകയും, യാത്രാവിവരങ്ങൾ വാഹനത്തിന് കൈമാറുകയും, കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം അനുസരിച്ച് വസ്ത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിനായി പ്രത്യേക ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ തുറക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല.

വ്യക്തിഗത ഡാറ്റാ സുരക്ഷയും സ്വകാര്യതയും ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വളർച്ചയിൽ പ്രധാന വെല്ലുവിളിയാകുമെന്നും വിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എങ്കിലും, ഈ സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റം ജീവിതം കൂടുതൽ ലളിതവും കാര്യക്ഷമവുമാക്കുമെന്നാണ് പൊതുവായ വിലയിരുത്തൽ. AI-യുടെ ഈ വികസനം സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ ഉപയോഗത്തെ അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുമെന്നും സാങ്കേതിക ലോകം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

 

