National

സി സദാനന്ദന്റെ രാജ്യസഭാ നോമിനേഷൻ റദ്ദാക്കണം; ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 25 seconds ago
10,568 Less than a minute
FacebookWhatsApp

ബിജെപിയുടെ രാജ്യസഭാംഗമായി നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആർഎസ്എസ് നേതാവ് സി സദാനന്ദന്റെ നോമിനേഷൻ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹർജി. ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിലാണ് ഹർജി എത്തിയത്. സാമൂഹിക സേവനം എന്ന നിലയിൽ സദാനന്ദനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാനാകില്ലെന്ന് ഹർജിയിൽ പറയുന്നു

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

അഭിഭാഷകനായ സുഭാഷ് തീക്കാടനാണ് ഹർജി നൽകിയത്. കല, സാഹിത്യം, സാമുഹ്യ സേവനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തിന് സംഭാവന ചെയ്ത 12 പേരെയാണ് സാധാരണ രാജ്യസഭയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്

ഏത് മേഖലയിലാണ് സദാനന്ദൻ രാജ്യത്തിന് സംഭാവന അർപ്പിച്ചതെന്ന് ഹർജിയിൽ ചോദിക്കുന്നു. ഇതേ കുറിച്ച് രാജ്യത്തിന് അറിവില്ലെന്നും ഹർജിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 25 seconds ago
10,568 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ഗുരെസ് സെക്ടറിൽ നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ശ്രമം; രണ്ട് ഭീകരരെ സൈന്യം വധിച്ചു

20 minutes ago

പാൽഘറിൽ നാലുനില കെട്ടിടം തകർന്നുവീണുണ്ടായ അപകടം; മരണസംഖ്യ 15 ആയി

30 minutes ago

ട്രംപിന്റെ താരിഫ് യുദ്ധം ഇന്ത്യയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നു; യുഎസ്-ഇന്ത്യ ബന്ധത്തിൽ വിള്ളൽ വീഴുന്നു

16 hours ago

നോയിഡ സ്ത്രീധന മരണം: ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി കൊല്ലപ്പെട്ട യുവതിയുടെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ്; നിക്കിയുടെ കുടുംബവും പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് ആരോപണം

16 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!