ഒമാനിൽ നോട്ടീസ് ഇല്ലാതെ പിരിച്ചുവിടാൻ കഴിയുമോ? നിയമം പറയുന്നത് ഇതാണ്

ഒമാനിലെ പുതിയ തൊഴിൽ നിയമം (ലേബർ ലോ നമ്പർ 53/2023) തൊഴിലുടമകൾക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും വ്യക്തമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഒരു തൊഴിലാളിയെ നോട്ടീസ് നൽകാതെ പിരിച്ചുവിടാൻ കഴിയുമോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പലർക്കും സംശയങ്ങളുണ്ട്. ഒമാനി നിയമം അനുസരിച്ച്, ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ തൊഴിലുടമയ്ക്ക് നോട്ടീസ് നൽകാതെ തൊഴിലാളിയെ പിരിച്ചുവിടാൻ അനുവാദമുണ്ട്.

  • നോട്ടീസ് ഇല്ലാതെ പിരിച്ചുവിടാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ (ആർട്ടിക്കിൾ 40 പ്രകാരം):

* തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകി ജോലി നേടിയെടുക്കുക: വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളോ തെറ്റായ വിവരങ്ങളോ നൽകി ജോലി നേടിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ.

* സ്ഥാപനത്തിന് ഗുരുതരമായ നഷ്ടം വരുത്തുക: തൊഴിലാളിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന തെറ്റുകൾ കാരണം തൊഴിലുടമയ്ക്ക് ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ. (നഷ്ടം എന്താണെന്ന് നിയമത്തിൽ കൃത്യമായി നിർവചിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ നിയമോപദേശം തേടുന്നത് ഉചിതമാണ്).

* സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുക: രേഖാമൂലമുള്ള സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ലംഘിക്കുകയും അത് തൊഴിലാളികളുടെയോ ജോലിസ്ഥലത്തിന്റെയോ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാകുകയും ചെയ്താൽ. (ഇതിന് മുമ്പ് രേഖാമൂലമുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കണം).

* അനുവാദമില്ലാതെയുള്ള ഹാജരില്ലായ്മ: തുടർച്ചയായി ഏഴ് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പത്ത് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ അനുവാദമില്ലാതെ ജോലിക്ക് ഹാജരാകാതിരുന്നാൽ. (തുടർച്ചയായി അഞ്ച് ദിവസത്തെ അഭാവത്തിന് ശേഷം രേഖാമൂലമുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കണം).

* സ്ഥാപന രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുക: നിയമപരമായ അനുമതിയില്ലാതെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ.

* ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങളിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുക: തൊഴിലാളി ഏതെങ്കിലും ക്രിമിനൽ കുറ്റത്തിന് അന്തിമമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ.

* മദ്യപിക്കുകയോ ലഹരിവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുക: ജോലി സമയത്ത് ലഹരിയിലായിരിക്കുകയോ ലഹരിവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ പൊതുമര്യാദയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക.

* ആക്രമണം നടത്തുക: തൊഴിൽ സമയത്തോ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ തൊഴിലുടമയെയോ, മേലുദ്യോഗസ്ഥരെയോ, സഹപ്രവർത്തകരെയോ ആക്രമിക്കുകയും അത് രോഗത്തിനോ ജോലി തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിനോ കാരണമാവുകയാണെങ്കിൽ.

* തൊഴിൽപരമായ കടമകളിൽ ഗുരുതരമായ വീഴ്ച വരുത്തുക: തൊഴിൽ കരാറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കടമകളിൽ തൊഴിലാളി ഗുരുതരമായ വീഴ്ച വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ.

ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അല്ലാതെ, സാധാരണയായി അനിശ്ചിതകാല കരാറുകളിൽ 30 ദിവസത്തെ രേഖാമൂലമുള്ള നോട്ടീസ് കാലയളവ് നിർബന്ധമാണ്. നിശ്ചിതകാല കരാറുകൾ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അവസാനിക്കും. നിയമപരമായ അവ്യക്തതകൾ ഉള്ളതിനാൽ, തൊഴിലുടമകളും തൊഴിലാളികളും ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിയമ വിദഗ്ദ്ധരുടെ ഉപദേശം തേടുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

 

