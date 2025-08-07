ഒമാനിൽ നോട്ടീസ് ഇല്ലാതെ പിരിച്ചുവിടാൻ കഴിയുമോ? നിയമം പറയുന്നത് ഇതാണ്

ഒമാനിലെ പുതിയ തൊഴിൽ നിയമം (ലേബർ ലോ നമ്പർ 53/2023) തൊഴിലുടമകൾക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും വ്യക്തമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഒരു തൊഴിലാളിയെ നോട്ടീസ് നൽകാതെ പിരിച്ചുവിടാൻ കഴിയുമോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പലർക്കും സംശയങ്ങളുണ്ട്. ഒമാനി നിയമം അനുസരിച്ച്, ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ തൊഴിലുടമയ്ക്ക് നോട്ടീസ് നൽകാതെ തൊഴിലാളിയെ പിരിച്ചുവിടാൻ അനുവാദമുണ്ട്.
വാട്സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈
- നോട്ടീസ് ഇല്ലാതെ പിരിച്ചുവിടാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ (ആർട്ടിക്കിൾ 40 പ്രകാരം):
* തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകി ജോലി നേടിയെടുക്കുക: വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളോ തെറ്റായ വിവരങ്ങളോ നൽകി ജോലി നേടിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ.
* സ്ഥാപനത്തിന് ഗുരുതരമായ നഷ്ടം വരുത്തുക: തൊഴിലാളിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന തെറ്റുകൾ കാരണം തൊഴിലുടമയ്ക്ക് ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ. (നഷ്ടം എന്താണെന്ന് നിയമത്തിൽ കൃത്യമായി നിർവചിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ നിയമോപദേശം തേടുന്നത് ഉചിതമാണ്).
* സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുക: രേഖാമൂലമുള്ള സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ലംഘിക്കുകയും അത് തൊഴിലാളികളുടെയോ ജോലിസ്ഥലത്തിന്റെയോ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാകുകയും ചെയ്താൽ. (ഇതിന് മുമ്പ് രേഖാമൂലമുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കണം).
* അനുവാദമില്ലാതെയുള്ള ഹാജരില്ലായ്മ: തുടർച്ചയായി ഏഴ് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പത്ത് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ അനുവാദമില്ലാതെ ജോലിക്ക് ഹാജരാകാതിരുന്നാൽ. (തുടർച്ചയായി അഞ്ച് ദിവസത്തെ അഭാവത്തിന് ശേഷം രേഖാമൂലമുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കണം).
* സ്ഥാപന രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുക: നിയമപരമായ അനുമതിയില്ലാതെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ.
* ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങളിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുക: തൊഴിലാളി ഏതെങ്കിലും ക്രിമിനൽ കുറ്റത്തിന് അന്തിമമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ.
* മദ്യപിക്കുകയോ ലഹരിവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുക: ജോലി സമയത്ത് ലഹരിയിലായിരിക്കുകയോ ലഹരിവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ പൊതുമര്യാദയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക.
* ആക്രമണം നടത്തുക: തൊഴിൽ സമയത്തോ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ തൊഴിലുടമയെയോ, മേലുദ്യോഗസ്ഥരെയോ, സഹപ്രവർത്തകരെയോ ആക്രമിക്കുകയും അത് രോഗത്തിനോ ജോലി തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിനോ കാരണമാവുകയാണെങ്കിൽ.
* തൊഴിൽപരമായ കടമകളിൽ ഗുരുതരമായ വീഴ്ച വരുത്തുക: തൊഴിൽ കരാറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കടമകളിൽ തൊഴിലാളി ഗുരുതരമായ വീഴ്ച വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ.
ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അല്ലാതെ, സാധാരണയായി അനിശ്ചിതകാല കരാറുകളിൽ 30 ദിവസത്തെ രേഖാമൂലമുള്ള നോട്ടീസ് കാലയളവ് നിർബന്ധമാണ്. നിശ്ചിതകാല കരാറുകൾ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അവസാനിക്കും. നിയമപരമായ അവ്യക്തതകൾ ഉള്ളതിനാൽ, തൊഴിലുടമകളും തൊഴിലാളികളും ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിയമ വിദഗ്ദ്ധരുടെ ഉപദേശം തേടുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.