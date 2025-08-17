എയർ കാനഡ ജീവനക്കാരുടെ സമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കനേഡിയൻ സർക്കാർ ഇടപെട്ടു; വ്യോമയാന മേഖല സാധാരണ നിലയിലാകാൻ ദിവസങ്ങളെടുക്കും

ഒട്ടാവ: എയർ കാനഡ കാബിൻ ക്രൂ ജീവനക്കാർ നടത്തിവന്ന പണിമുടക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കനേഡിയൻ സർക്കാർ നിർബന്ധിത മധ്യസ്ഥത (binding arbitration) പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതോടെ 10,000-ത്തോളം വരുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ തിരികെ പ്രവേശിക്കേണ്ടിവരും. പണിമുടക്ക് കാരണം നൂറുകണക്കിന് വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കുകയും ലക്ഷക്കണക്കിന് യാത്രക്കാർ ദുരിതത്തിലാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
- പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
* സർക്കാർ ഇടപെടൽ: തൊഴിലാളി യൂണിയനും എയർ കാനഡ മാനേജ്മെന്റും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് തൊഴിൽ മന്ത്രി പാറ്റി ഹാജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സർക്കാർ ഇടപെട്ടത്. കാനഡ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻസ് ബോർഡിനോട് (CIRB) പ്രശ്നത്തിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാനും അടിയന്തരമായി സമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഉത്തരവിടാനും സർക്കാർ നിർദേശിച്ചു.
* യൂണിയന്റെ എതിർപ്പ്: യൂണിയന്റെ അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കുന്ന നടപടിയാണ് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായതെന്ന് കനേഡിയൻ യൂണിയൻ ഓഫ് പബ്ലിക് എംപ്ലോയീസ് (CUPE) ആരോപിച്ചു. ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചയ്ക്ക് പകരം മധ്യസ്ഥതയിലേക്ക് പോകാനുള്ള കമ്പനിയുടെ നീക്കത്തെ തങ്ങൾ എതിർത്തിരുന്നുവെന്നും യൂണിയൻ വ്യക്തമാക്കി.
* യാത്രാദുരിതം തുടരും: സമരം അവസാനിച്ചെങ്കിലും, വിമാന സർവീസുകൾ പൂർണ്ണമായി സാധാരണ നിലയിലാകാൻ ദിവസങ്ങളെടുക്കുമെന്ന് എയർ കാനഡ അറിയിച്ചു. റദ്ദാക്കിയ യാത്രക്കാർക്ക് മുഴുവൻ തുകയും തിരികെ നൽകുകയോ മറ്റ് യാത്രാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു.
* പ്രശ്നം: ജീവനക്കാരുടെ വേതന വർധനയും നിലത്തിറങ്ങുന്ന സമയങ്ങളിൽ ജോലിക്ക് ശമ്പളം നൽകണമെന്ന ആവശ്യവുമാണ് പ്രധാന തർക്കവിഷയങ്ങൾ. നിലവിൽ വിമാനങ്ങൾ പറക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നത്. ഇത് നീതിരഹിതമാണെന്നാണ് യൂണിയന്റെ വാദം.
കനേഡിയൻ വ്യവസായ മേഖലയിൽ ഈ സമരം വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന ആശങ്ക വ്യാപകമായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സർക്കാർ അതിവേഗം പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ടത്.