Kerala

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ കേസ്; പരാതി നൽകിയവരുടെ മൊഴി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് രേഖപ്പെടുത്തും

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 17 minutes ago
10,586 Less than a minute
FacebookWhatsApp

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ കേസിൽ തുടർ നടപടികളുമായി ക്രൈംബ്രാഞ്ച്. നിലവിൽ പരാതി നൽകിയവരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും. ഇതിന് ശേഷം അധിക്ഷേപമുണ്ടായെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയവരെ സമീപിച്ച് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും. രാഹുലിനെതിരായ കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡി വൈ എസ് പി ബിനുകുമാർ അന്വേഷിക്കും.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

രാഹുലിൽ നിന്ന് പീഡനവും മറ്റ് അധിക്ഷേപങ്ങളും ഉണ്ടായെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയവരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പരാതിക്കാരിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കും. ഇതിന് ശേഷമാകും വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയ സ്ത്രീകളെ സമീപിച്ച് മൊഴിയെടുക്കുക. ഇന്നലെയാണ് ലൈംഗികാരോപണങ്ങളിൽ രാഹുലിനെതിരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസെടുത്തത്

സ്ത്രീകളെ പിന്തുടർന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തിയതിന് സ്വമേധയാ ആണ് കേസെടുത്തത്. അതേസമയം രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടേക്കും.

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 17 minutes ago
10,586 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്ന് വീണ്ടും മൊബൈൽ ഫോൺ പിടികൂടി; രണ്ടാഴ്ചക്കിടെ പിടികൂടുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ഫോൺ

21 seconds ago

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; ആറ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

6 minutes ago
police

മദ്യപാനത്തിനിടെ തർക്കം; തൊടുപുഴ കരിമണ്ണൂരിൽ മധ്യവയസ്‌കൻ വെട്ടേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടു

12 minutes ago

കാസർകോട് ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാല് പേർ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു; മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു, ഒരാൾ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ

21 minutes ago
Back to top button
error: Content is protected !!