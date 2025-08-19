Kerala

ജിമ്മിൽ കയറി മോഷണം; ബിഗ് ബോസ് താരം ജിന്റോക്കെതിരെ കേസ്

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 57 minutes ago
10,586 Less than a minute
FacebookWhatsApp

ബിഗ് ബോസ് റിയാലിറ്റി ഷോ താരം ജിന്റോയ്‌ക്കെതിരെ മോഷണക്കിന് കേസ്. ജിന്റോയിൽ നിന്ന് ഏറ്റെടുത്ത് പരാതിക്കാരി നടത്തുന്ന ജിമ്മിൽ കയറിയാണ് മോഷണം. 10,000 രൂപയും വിലപ്പെട്ട രേഖകളും മോഷ്ടിച്ചെന്നും സിസിടിവികൾ നശിപ്പിച്ചെന്നുമാണ് പരാതി. പാലാരിവട്ടം പോലീസ് കേസെടുത്തു

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

പുലർച്ചെ 1.50ന് വെണ്ണലയിലെ സ്ഥാപനത്തിൽ ജിന്റോ കയറുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സഹിതമാണ് പരാതി നൽകിയത്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് താക്കോൽ ഇട്ടാണ് ജിം തുറന്നത് എന്നാണ് സംശയം.

ജിന്റോക്കെതിരെ നേരത്തെയും പരാതി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ആലപ്പുഴ ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇയാളെ എക്‌സൈസ് ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. കഞ്ചാവ് കേസിൽ പിടിയിലായ തസ്ലീമക്ക് ജിന്റോയുമായി സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ഉണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 57 minutes ago
10,586 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

ചികിത്സക്കെത്തിയപ്പോൾ ലൈംഗിക പീഡനം; 15 വയസുകാരിയുടെ പരാതിയിൽ ആയുർവേദ ഡോക്ടർ അറസ്റ്റിൽ

8 minutes ago

പാലക്കാട് ശ്രീനിവാസൻ വധക്കേസ്: നാല് പ്രതികൾക്ക് കൂടി ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു

17 minutes ago

മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്; പവന് ഇന്ന് 320 രൂപ കുറഞ്ഞു

52 minutes ago

ആലുവയിൽ 5 വയസുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച് കൊന്ന പ്രതിക്ക് ജയിലിൽ സഹതടവുകാരന്റെ മർദനം; തലയ്ക്ക് തുന്നൽ

2 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!