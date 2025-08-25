Kerala

രാമനാട്ടുകരയിൽ ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരിയായ 17കാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസ്; പ്രതി ചെന്നൈയിൽ പിടിയിൽ

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 29 minutes ago
10,602 Less than a minute
FacebookWhatsApp

രാമനാട്ടുകരയിൽ ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരിയായ 17കാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതി പിടിയിൽ. മലപ്പുറം പൂക്കിപ്പറമ്പ് സ്വദേശി റിയാസാണ് പിടിയിലായത്. ചെന്നൈയിൽ നിന്നാണ് റിയാസിനെ പോലീസ് പിടികൂടിയത്. ഫറോക്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മദ്യം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് കേസ്

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

ഓഗസ്റ്റ് 19നായിരുന്നു സംഭവം. ടെക്‌സ്‌റ്റൈൽസ് ജീവനക്കാരിയായ പെൺകുട്ടിയെ കടയിൽ നിന്ന് ഇറക്കി കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് പെൺകുട്ടിയെ വീടിന് അരികിൽ ഇറക്കിവിട്ടു. ബന്ധുക്കളുടെ പരാതിയിൽ ഫറോക്ക് പോലീസാണ് പോക്‌സോ വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസെടുത്തത്.

ഒഡീഷയിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇയാൾ ചെന്നൈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും പിടിയിലായത്. 2019ൽ മറ്റൊരു യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിലും റിയാസ് പ്രതിയാണ്. ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ സഹപ്രവർത്തകയെ പീഡിപ്പിച്ചെന്നായിരുന്നു ഈ കേസ്.

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 29 minutes ago
10,602 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

നിമിഷപ്രിയയുടെ മോചനം: മാധ്യമങ്ങളെ വിലക്കണമെന്ന ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി

40 seconds ago

ശക്തമായ തീരുമാനമാണ് എടുത്തത്; പാർട്ടി തീരുമാനം എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണെന്ന് ഷാഫി പറമ്പിൽ

5 minutes ago

തൃശ്ശൂരിൽ കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ കയറി യുവാവിന്റെ ആത്മഹത്യാശ്രമം; രക്ഷപ്പെടുത്തി താഴെയിറക്കി

18 minutes ago

10 വയസുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച കേസ്; പ്രതിക്ക് ഇരട്ട ജീവപര്യന്തവും 2.70 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ

35 minutes ago
Back to top button
error: Content is protected !!